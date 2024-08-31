打羽毛球！口罩大媽港鐵月台切磋球技　網民：呢期興？　另有真相

打羽毛球向來是港人熱愛的運動之一，惟教育局初中「公民、經濟與社會科」課程教材提及，學生須學習「堅決拒絕婚前性行為」，更舉例若控制不到性衝動，可「一起到運動場打羽毛球等」，結果令「打羽毛球」成為「性暗示」的代名詞，在網上熱爆，不少網民更翻出相關題材熱傳。其中有網民貼出相片，見到2名戴着口罩的大媽在東鐵綫港鐵站月台上，旁若無人地切磋球技，隨即惹來關注。



有網民笑言「香港無處不打羽毛球，呢期興？」、「喺港鐵站打羽毛球好呀，有冷氣歎，可以隨時開波」。不過，翻查資料，原來有關相片早於今年2月中旬被瘋傳，相信近日因應潮流再被翻出，當時有網民笑言「終於解決book場問題」、「不如跳廣場舞呀笨」。而港鐵當時回應《香港01》查詢時，呼籲乘客勿做出任何可能滋擾其他乘客的行為。



網上流傳照片可見，東涌綫港鐵站疑有2名乘客於月台打羽毛球，有關照片於2024年2月已曾瘋傳，近日再被翻出。（「香港交通及突發事故報料區」FB圖片）

樓主：打擊霸場不法分子

有網民今年2月中旬於Facebook的「香港交通及突發事故報料區」群組發帖，稱於港鐵東涌綫發現有2名乘客疑於月台打羽毛球。根據照片中港鐵路綫圖所示，事發車站應是九龍站，有2名戴口罩的婦人於候車月台手持羽毛球拍，疑似正在打羽毛球。樓主發帖時表示 :「地鐵站已開放用途？直接打擊政府羽毛球場的霸場不法分子。」

照片引起網民熱烈討論，有人認為2人「好明顯想慳番租場錢」，更「大讚」稱「又唔使同人搶，又唔會有風阻，打完個幾鐘，搭去下一個站落車都係幾蚊，幾蚊有室內場去邊度搵？」。

網民：終於解決book場問題

亦有網民笑言「終於解決book場問題」、「此圖應該send去有關羽毛球谷嘅地方，等多啲人知呀嘛」、「不如跳廣場舞呀笨」、「就快搬埋張大床落嚟，咁就解決住屋問題啦」。不過有人就擔心他人未必明白「曲線回應」，表示「你咪提醒啲大媽，拜託」、「佢哋真係會…」。

相關報道：「打羽毛球」成性暗示？謝影雪出po抽水1句獲激讚：好貼地好Cute

【公社科／性教育】「打羽毛球」變成性暗示？教育局初中「公民、經濟與社會科」課程教材提及，學生須學習「堅決拒絕婚前性行為」，更舉例若控制不到性衝動，可「一起到運動場打羽毛球等」。「打羽毛球」控制性衝動引起全城熱話，不少人質疑「打羽毛球會唔會變成性暗示？」、「呢個好笑」。



港隊羽毛球混雙組合女子成員謝影雪和羽毛球男單李卓耀都在社交平台發帖「抽水」，其中謝影雪留下1句令網民紛紛讚好，形容「抽到乾」，又激讚「雪雪點解咁貼地咁Cute」。



謝影雪、李卓耀發文「抽水」獲讚

連港隊羽毛球混雙組合女子成員謝影雪和羽毛球男單李卓耀都在threads發帖「抽水」，其中李卓耀指「今晚打下羽毛球」，然後留下2個古惑表情的emoji；謝影雪則說「個個都約打羽毛球唔通個個都鍾意打羽毛球咩」更配上戴着太陽眼鏡的emoji，分別獲超過4,500及1.3萬個讚好。

港隊羽毛球混雙組合女子成員謝影雪在threads發帖「抽水」。（threads）

港隊羽毛球混雙組合女子成員謝影雪比賽重溫。（資料圖片）

港隊羽毛球男單李卓耀在threads發帖「抽水」。（threads）

港隊羽毛球男單李卓耀比賽重溫。（資料圖片）

網民紛紛留言指「抽到乾」、「呢句說話出自一位世界級羽毛球手口中寧舍震撼」、「文字有聲」，又大讚謝影雪「呢個女人咁貼地得唔得㗎」、「雪雪點解咁貼地咁Cute」。