慘！內地女坐港鐵頭等　已刷卡付款做錯1事仍被開罰單：超級社死…

乘搭港鐵東鐵綫頭等車廂，一定要看清楚是否成功付款。有內地女於小紅書發文，指她日前乘搭港鐵東鐵綫頭等車廂，上車前已刷了信用卡並顯示「綠剔」，以為付款成功，詎料被港鐵職員查票才發現原來她「刷的不對」未有成功付款，要「到站下車開罰單」，感嘆「內心真的超級社死。我不是逃票啊喂」，又自嘲「我也是在香港有『案底』的人了」。

帖文引來網民熱議，「看完這個，我心裏又說一遍還是八達通方便」、「刷什麼卡都要入閘同刷頭等要同1張卡」，也有網民表示「港鐵有上訴機制，投訴有機會退錢」。樓主則更新事件後續，「這次沒罰款，就是警告1次。可能知道不熟悉頭等流程」。



乘搭港鐵東鐵綫頭等車廂，一定要看清楚是否成功付款。（小紅書）

該內地女於小紅書以「我一個人在港鐵差點社死」為題發文分享事件，指她日前帶小孩來港乘搭港鐵東鐵綫頭等艙，上車前刷信用卡顯示「綠剔」，以為付款成功就上車，直到有職員上車查票，才知道「出事」了，「帶了娃，所以刷了2次，都是綠色剔……倒數第2站衝上來一群阿sir（港鐵職員）查票，然後我就打開手機錢包，翻出信用卡給阿sir刷，刷了幾次都不成。我心想完了，不會上車的時候沒刷成功吧。後來又刷了支付寶，來來回回刷了幾次，才知道刷的不對」。

樓主表示，之後到站下車「開罰單」，她詢問職員付款問題，獲提醒3點，包括：

1）進港鐵站刷支付寶二維碼時要切換成頭等艙，進站後上車前就不需要再刷1次。

2）如果刷支付寶或者微信普通票進站，就不可以坐頭等艙，「因為沒地方給你刷二維碼」

3）如果你進站時刷八達通或信用卡，上車前還是要在頭等艙位置再刷1次卡。



乘搭港鐵頭等車廂，要留意不同付款方法。（小紅書）

樓主形容，「雖然我很鎮定，但是內心真的超級社死」，強調「我不是逃票啊喂，我真的以為刷好了要命」，又自言「我也是在香港有『案底』的人了。

帖文引來網民熱議，「看完這個，我心裏又說一遍還是八達通方便」、「刷什麼卡都要入閘同刷頭等要同1張卡」。也有網民表示「港鐵有上訴機制，投訴有機會退錢」。樓主回覆留言時更新事件後續，「這次沒罰款，就是警告1次。可能知道不熟悉頭等流程」。

港鐵表示，若未持有效頭等單程票或持有未取得頭等確認的八達通乘坐頭等，須繳交附加費，費用為港幣1,000元。（資料圖片）

根據港鐵網頁，乘客可支付頭等額外費使用東鐵綫頭等車廂服務，費用相等於該程東鐵綫車程普通等正價車費；遇上檢票員查票時，須出示有效頭等單程票或已取得頭等確認的八達通，若未持有效頭等單程票或持有未取得頭等確認的八達通乘坐頭等，須繳交附加費，費用為港幣1,000元，不設補票。