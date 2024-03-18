內地女穿這樣來港　哭訴：怎麼一眼認出我是內地人？　網民揭關鍵

【香港優才／香港人／內地人】每個地方的人都有獨特風格，有內地女在小紅書發文，指來香港幾個星期，每次外出都會這樣穿搭和說話，卻仍然有很多人問她是否來自內地，哭訴：「為什麼香港人一看就知道我是內地來的？」

帖文引來網民熱議，從港人衣着、談吐等方面點出關鍵；也有網民認為毋須太介懷，「做回自己就可以喔，最重要是舒適就好呢，加油努力喔」。



有內地女在小紅書發文哭訴：「為什麼香港人一看就知道我是內地來的？」（小紅書）

該內地女於小紅書以「香港人怎麼一眼看出我是內地的」為題發文，並上載1張流淚照片。

她表示自己經優才計劃來香港工作已經幾個星期，每次外出都會穿西裝，而且會講「白話」和「英文」，不明白為何還是有很多人問她是否內地人，崩潰向網民求教，「每次出去都是講白話＋英文，穿搭也是西裝加持，還是很多人問我是不是大陸來的？你們是怎麼認出來的」。

樓主表示，每次外出都會穿西裝，而且會講「白話」和「英文」，不明白為何還是有很多人問她是否內地人。（小紅書）

網民看後議論紛紛，從港人衣着、談吐等方面點出關鍵，「香港人說話是會在同1句夾雜廣東話和英文，而且香港人說廣東話的語彙和廣東人說的廣東話有一點分別，需要長時間在香港生活，才會跟香港本地人一樣。還有口音問題和衣着，香港人衣着是比較隨心的」、「香港人點都會講嘢夾雜英文啦，例如，個printer壞咗幫我睇下」、「從氣質，儀態，打扮，語氣，語言表達。基本上95%看得出來」。

也有網民忘為毋須太介懷，「做回自己就可以喔，最重要是舒適就好呢，加油努力喔」、「看出內地人又怎樣？」、「自己看不起自己？妳是哭什麼？」。