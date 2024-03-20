內地女坐港鐵頭等無付款　被職員查票即咁做竟毋須罰款：通情達理

【港鐵頭等艙／香港旅遊】坐車須留意有否購買正確車票！有內地女於小紅書發文表示，她乘搭港鐵東鐵綫「一等車座（頭等車廂）」，卻發現只買了「二等座（普通座位）」車票，結果遇到職員上車查票時，即時作出1舉動，最終成功避免了罰款，直指「怒省一千」。她又提醒其他網民，購買港鐵頭等艙車票時要「小心避雷」。

帖文引來網民熱議，有人估計是言語溝通問題導致買錯車票，「如果對一個城市的交通、語音不熟悉，千萬不要隨便嘗試」；也有網民分享類似經歷，「上次不小心衝上頭等車廂，看到軟座1秒轉身飛下來」。



坐港鐵頭等車廂須留意有否購買正確車票。（資料圖片）

該內地女於小紅書以「香港坐地鐵一等座買票小心避雷！！！怒省一千」為題發文講述事件，大嘆「聽同事建議想着體驗一下跨城地鐵，沒想到差點痛失一千大洋」。

樓主表示，她周一（3月18日）晚上從香港返回深圳，依據同事建議想體驗「跨城地鐵」，於是拿着100元到港鐵金鐘站售票處買1張「一等座（頭等車廂）」單程票到落馬州，「和售票小哥講了兩次麻煩買1張一等座地鐵票到落馬洲。小哥給了我一張收據和粉色地鐵卡，和普通票並無二致」。

樓主指，雖然心生疑惑及不安，但還是乘坐了「一等車廂」。（資料圖片）

樓主指，雖然因為收據沒有「First class」字樣令她心生疑惑及不安，但為了第1次體驗港鐵「一等座」，她還是乘坐「一等車廂」，「因為買的票才花了50+，和同事說的七八十元略有差距，內心不安。同事說要小心車上有人查票罰款，但是幾率不高，讓我看到人立刻走。但我還是抱了一種買的票應該沒啥問題的心態，開始瘋狂搜索小紅書，同事準備隨時逃跑到二等車」。

就在樓主「解題無門」之際，列車才駛了3個站，就有4至5名職員上車查票，「開始瘋狂掃每個人的票」，於是樓主「強作鎮定」拿出車票，證實她沒有購買頭等車廂車票，「果然機器上出現了大紅叉，真是怕啥來啥。硬剛一般沒什麼好下場」。樓主表示，由於是初犯，沒有被罰款1,000港元，「念在是初犯，大哥（港鐵職員）也算通情達理，發了通知單」，而「苦逼」的她只能坐回「二等座（普通座位）」。

樓主最後提醒其他網民，預必注意「頭等座」、「頭等」等字眼，以免被罰款，「沒有的就是普通座！」。

樓主於小紅書提醒其他人「避雷」。（小紅書）

帖文引來網民熱議，有人估計是言語溝通問題導致買錯車票，「主要是日常也沒人會把頭等車卡叫做『一等座』，職員哥哥很可能聽不懂，沒搞清楚妳要的是頭等。普通車卡也不會叫『二等座』」、「如果對一個城市的交通、語音不熟悉，千萬不要隨便嘗試，既然你選擇了試水，後果也應該自己負責」。也有人質疑，「金鐘到落馬洲頭等費用超過一百了，她一張一百咋可能買得到」。

也有網民分享類似經歷，「上次不小心衝上頭等車廂看到軟座一秒轉身飛下來」，建議「鎮定的穿過車廂走到普通車廂就好，在頭等和普通車廂連接處有一個按鈕」。

根據港鐵網頁，若未持有效頭等單程票或持有未取得頭等確認的八達通乘坐頭等，須繳交附加費，費用為港幣1,000元。（資料圖片）

根據港鐵網頁，乘客可支付頭等額外費使用東鐵綫頭等車廂服務，費用相等於該程東鐵綫車程普通等正價車費；遇上檢票員查票時，須出示有效頭等單程票或已取得頭等確認的八達通，若未持有效頭等單程票或持有未取得頭等確認的八達通乘坐頭等，須繳交附加費，費用為港幣1,000元，不設補票。