內地男力數香港人「9大怪」潛規則　掀中港網民爭議：是做人基本

在外生活要入鄉隨俗。有內地男於小紅書發文表示，他成為「港漂」後，發現香港人有「9大怪」的「潛規則」，包括「時間觀念強」、「省時省力」、「攜帶現金」等，自言「我逐漸養成了一些習慣，以適應這個快節奏的生活」。帖文引來內地及香港網民爭議，認為樓主所說的「怪異」，其實是香港人「優點」、「只能說這就是兩地的文化差異」。



（小紅書）

該內地男於小紅書以「在港生活，9個你不曾瞭解的香港生活潛規則」，為題發文，講述他成為「港漂」發現的「香港人9大怪」，包括「時間觀念強」、「高效率」、「省時省力」、「健康意識」、「環保意識」、「禮貌和尊重」、「攜帶現金」、「攜帶長袖外套」、「攜帶水壺」。

第1怪：時間觀念強



樓主指，香港人非常注重時間，「準時到達是一種基本禮貌。在約會、工作和其他活動中，準時是非常重要的」。

第2怪：高效率



樓主表示，香港是高效率城市，「人們習慣迅速完成任務並迅速達到目標。在工作和生活中，高效率和快速反應是被看重的品質」。

第3怪：省時省力



樓主說，香港人生活節奏快，注重節省時間和精力，「他們習慣使用各種便利設施，如自助服務、網上購物和外賣等」。

樓主說，香港人生活節奏快，注重節省時間和精力，習慣使用各種便利設施，如自助服務、網上購物和外賣等。（資料圖片）

第4怪：健康意識



樓主稱，香港人非常重視健康，「他們注重飲食均衡、定期鍛煉和保持身體健康。健身房、晨跑和瑜伽等健身活動在香港非常流行」。

第5怪：環保意識



樓主表示，作為高度發達城市，香港人注重環境保護和可持續發展，「他們習慣進行垃圾分類、節約能源和減少碳排放等行為，比如使用環保袋購物」。

樓主表示，作為高度發達城市，香港人注重環境保護和可持續發展。（資料圖片）

第6怪：禮貌和尊重



樓主形容，香港人具有強烈禮貌和尊重他人習慣，「在公共場所，他們習慣排隊、保持安靜並尊重他人的空間」。

第7怪：攜帶現金



樓主表示，雖然港鐵、餐廳和超市可以刷卡或使用移動支付，但在一些街市和餐廳，仍然需要攜帶現金。

第8怪：攜帶長袖外套



樓主說，香港夏天室外很熱，室內卻很冷，「空調（冷氣）通常很強」，因此即大熱天，出門仍需要攜帶1件長袖外套。

第9怪：攜帶水壺



樓主指，香港一些公共場所有飲水機，攜帶水壺會很方便，直言「這也是一個省錢的小技巧，因為香港的礦泉水價格較高」。

帖文引來內地及香港網民爭議，認為樓主所說的，其實是香港人優點。（資料圖片）

帖文引來內地及香港網民爭議，認為樓主所說的，其實是香港人優點，「這算是香港人的優點吧」、「這些不是潛規則，是儒家傳統仁義禮智信中守時守信、守禮，是做人基本要求」、「自覺！排隊上巴士、上電梯左邊留空、禮讓長者、兒童及有需要人士」、「只能說這就是兩地的文化差異」。也有網民認為樓主只是想藉標題「刷流量」。