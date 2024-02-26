偶像活春宮？日本女團成員「坐粉絲大腿狂搖」 嘴對嘴親熱惹爭議
撰文：聯合新聞網
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日本地下偶像文化盛行，該如何讓粉絲維持死忠是一大考驗，然而近日一名女偶像因「寵粉無極限」不惜祭出限制級福利，引發熱烈討論。
有日本網友日前在X社群平台（前推特）分享一段地下女偶像與男粉互動片段，畫面中可以看到，女偶像面對面跨坐在男粉大腿上，對方則摟住她的腰，做出充滿性暗示的動作（點圖放大瀏覽）：
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而女偶像從頭到尾保持專業笑容，看起來沒有絲毫不悅，還捧著男粉的臉，輕輕把嘴唇靠上，過程讓人看了臉紅心跳。
該貼文目前吸引超過950萬觀看次數、1.6萬個喜歡，以及近1,100則轉發。網友也紛紛直呼：「女偶像求生存真的不容易啊」、「錢真難賺」，也有人認為互動尺度不妥，實在是玩太大。
該名女偶像亦曾只穿比堅尼上台表演 引起話題（點圖放大瀏覽）：
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事實上，偶像與粉絲距離拿捏是一門課題，過去也有主打強烈作風的日本女偶像「玩過頭」，在粉絲聚會上竟拿出洗碗精要人喝下去，遭到一名粉絲拒絕後，她也隨即轉移目標，直接往另一名粉絲口中灌下去，還喊出「好極了！」並露出大大笑容，畫面曝光後，也引發不小批評聲浪。
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