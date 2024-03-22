男子機場食雲吞麵埋單近$150　凍鴛鴦收呢個價　1原因斥強迫消費

香港國際機場內有各式各樣的餐廳，但價格一般比坊間貴，最近1名男子就在網上發文，表示早前光顧機場內一食肆，他點了１碗雲吞水餃麵和1杯凍鴛鴦，已盛惠127元，又指用來洗筷子的茶另收6元，加上服務費，全單合共146.3元，價格之高讓他直呼「我也沒叫茶！強迫消費嗎！定你是酒樓？」。大批網民亦紛紛指相中的餐點絕對不值近150元，並認為雲吞麵竟然沒有韮黃，的確「未夠班」。



1名男子在網上發文，表示早前光顧機場內一食肆，他點了１碗雲吞水餃麵和1杯凍鴛鴦，已盛惠127元，另加上茶位和服務費，全單合共146.3元。（facebook圖片）

該名男子在facebook群組發文，稱自己久久未回香港，直至早前終於乘搭飛機回港，他一下機便於香港國際機場內一食肆用餐，點了1碗97元的雲吞水餃麵，上菜時卻發現沒有韮黃，不禁自我懷疑說「我係唔係好耐無返香港，一落機吃碗雲吞麵竟然無韮黃？」。

樓主另點了1杯30元的凍鴛鴦，不料原來餐廳原本附上的熱茶同樣收費，「6元茶位！連加一成150元」。他在文中大嘆雖然明白機場餐廳會較貴，但未料到麵店竟然與酒樓一樣收茶位錢，「貴不是問題係你賣麵收茶位？杯茶洗筷子要收6元。我也沒叫茶！強迫消費嗎！定你是酒樓？」。

帖文引起網民討論，不少人認同樓主所言，認為相關食肆「劏客」，況且昂貴之餘，雲吞麵欠缺韮黃也較遜色，「嘩，殺人王，不過冇計，機場食嘢係咁」、「慘，＄146……不值」、「冇韮黃證明未夠班，慳嗰少少影響聲譽」、「重點$97碗嘢韮黃都冇條」、「咁X貴唔緊要，交唔到貨？冇韮黃失敗！嗰6蚊茶錢有冇搞X錯！去飲茶咩！我唔係齋坐喎」。

不過，亦有網民指出既然選擇在機場用餐，本應預料就到較市區貴出一截的價格，也不應對食物質素有過高的期望，「食呢啲都係出返市區穩陣」、「打開門明割，明碼實價，賣貴3、4倍」、「機場食嘢係咁，第一次機場食嘢？」、「潛規則，機場食嘢係咁㗎啦，要穩陣就老麥」。