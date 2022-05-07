大埔熟食中心食店凍啡收18蚊　港男嫌貴公審斥「黑店」反惹負評

【大埔墟熟食中心／豬扒麵】到食店落單前，想知價錢應看清楚或問清楚，以免事後爭拗。有港男近日發文公審大埔墟街市熟食中心有「黑店」，稱該店1杯凍咖啡竟收18元。事緣他到大埔光顧知名上海麵店，點餐後有待應走近問他是否要飲品，他後來才發現飲品屬於另一店舖，單飲要18元，批評是「夾埋呃錢」，又指豬扒麵難吃，揶揄大埔人「係咪冇食開正常嘅嘢」，並呼籲別再幫襯黑店。

未料帖文引來大量負評，質疑樓主自己詢問又沒看清價錢，是他自以為一定有跟餐飲品，「佢收50蚊杯先上嚟開post話係黑店啦」，亦有網民解釋這和傳統街市大牌檔經營方式、分枱方法有關，教路下次可先問清楚。



有網民日前到大埔墟熟食中心吃上海麵，點了一杯凍咖啡收取18元。（資料圖片）

有網民日前在連登討論區發文指責「大埔墟熟食中心黑店」，事緣他一大早入大埔，便順路到熟食中心光顧知名上海麵店，他坐下想點餐後，有名待應姐姐前來問他會否點飲品，「咁一間餐廳有嘢飲都正常啦，咁我於是嗌咗杯凍啡」，到姐姐送咖啡來時，他太口渴先喝了一口，對方才說要收18元，「我呆Ｘ咗，咁普通一杯嘅咖啡$18？仲要我即刻畀錢，我認自己垃圾，而且見自己飲咗費事同佢嘈」。

大埔墟街市熟食中心不少食肆在區內十分有名，向來受到大埔街坊歡迎。（資料圖片）

隨後他向同枱街坊問為何飲品這樣貴，對方解釋水吧檔會和麵店分享用枱，飲品屬於茶水檔供應就等於單點要收18元，「佢哋知道佢哋平時營運手法係咁所以都唔會嗌嘢飲」。樓主大嘆正常人不會猜到飲品屬其他店還要收單價，而且員工也沒有交代清楚，「可能就係貪我呢啲好少嚟熟食中心食嘢㗎水魚上當」，質疑麵店和水吧檔「夾埋呃錢」。他又批評豬扒麵「難食到X街，啲麵稔到食緊粉皮咁，個炸豬扒勁大浸雪藏味，仲要好鹹」，揶揄大埔人「係咪冇食開正常嘅嘢」，又呼籲大家別再幫襯黑店。

未料樓主圍爐敗引多大量負評，批評是他自己沒問清清楚，單點飲品18元是正常價，「係你自己onX以為有得跟餐」，「人哋間舖一眼睇哂，專做豬扒麵，何來有水吧位整野飲」、「鬧完價錢，發覺自己冇理據，又話人哋嘢食難食」、「老馮加3蚊凍飲咩」，又笑言樓主不會找到凍飲加幾錢的字眼，因為「人哋都冇寫」。

樓主反駁網民為何要幫食店護航，他的確沒看清楚，「仲有唔係嫌$18貴，而係當時以為係跟餐$18一杯凍咖啡就好有問題」，因為店舖令人誤以為飲品和麵都是同一間店。

有網民客氣解釋，熟食中心很多都是「豬扒麵魚蛋粉就淨做嘢食，茶水檔就真係淨做茶水」，市政街市有一套潛規則，早在臨時街市時已經這樣，裏面的枱雖然都屬公家，但他們會各自分枱用，多數會將店面前的枱平均劃分，因為繁忙時粉麵店一位難求，很多時食客會坐到旁邊水吧檔口的枱，多數會點飲料幫襯，例如坐水吧檔點上海麵吃，食客會自覺點水吧檔的東西當幫襯。因為熟食中心做街坊生意為主，「下次記得問清楚價錢先」。樓主後來亦承認「我的確唔係大埔街坊，今次學到嘢」。

（連登討論區）