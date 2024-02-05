的士司機爆奇遇　內地女去機場無港幣要咁畀錢　司機收到金額是…

的士車費爭議時有！近日有的士司機在小紅書發帖表示遇上1名「無與倫比」的內地女乘客攜帶行李往機場，連同附加費應付318.5元，對方要求以支持寶付款，唯車內八達通系統未能成功收款。司機打算收人民幣，請女乘客支付300元人民幣（約329港元），唯乘客堅持計算匯率後是290元人民幣（約318港元）。司機認為是次事件是他「讓步」，發帖提醒內地遊客稱「香港的士不一定每位司機提供電子支付服務」，建議遊港時自備足夠現金，或乘坐的士前先與司機確認電子支付方式。



有的士司機在小紅書發帖，講述與1名內地女乘客發生車費爭議。（小紅書圖片）

該的士司機在小紅書以「香港的士奇遇記」為題發帖，分享遇上1名「無與倫比」的女乘客的經歷，表示1月28日傍晚接載1名內地女子從香港區德輔道西到機場，行程費用為265.8元、25元西區隧道費、25元回程隧道費及6元行李費，共計318.5元。到埗後，女乘客指過往乘坐的士時司機也提供電子支付服務，並要求以支持寶付款，而樓主的士內配有八達通機，「近日也有聽到八達通更新用到支付寶掃碼」，因此樂意提供予女乘客嘗試使用。

然而，司機後來發現無法收款，「可能是只支援香港版支付寶」，因此建議乘客改以現金支付或微信轉帳人民幣，甚至「讓步給那位乘客支付300元」（約329港元）。不過，乘客「堅持以匯率290元支付車費」（約318港元），又指已涵蓋附加費用。雙方爭持不下，司機考慮到對方要乘搭飛機，故決定不報警處理。

不過，司機在帖文指出「你給了我匯率，我還要花時間去轉換出來才得到我應收的車資」，反問對方「你還認為是對的？」，又諷刺稱「佩服」對方，「讓步$300給你，還堅持$290，為了$10的差價，寧願呆在車裏、寧願飛機錯過」。他又表示，香港的士司機不一定要提供電子支付服務，但對方卻「把問題及責任給予司機」，又指如果對方認為「價錢不合理可以拒絕，以警察介入解決」。他希望對方下次到港時可以留意此帖文，了解香港的士收費方式，「請你自備現金或在上車前與司機確認能否以電子支付的方式」。

帖文引起網民熱議，有人認為香港司機收人民幣已是「酌情處理」，指樓主已作出讓步，「仲要計匯率？司機唔係找換店，唔鍾意嘅你可以畀港幣，你無港幣唔係司機嘅責任」、「港幣才是（香港）付款的法定貨幣」，更有人表示「畀我一定報警」。

的士司機更新商用版八達通應用程式，以藍牙連接流動收款機，便可接收多項電子支付付款方式。（八達通公司網頁截圖）

根據八達通公司網頁，的士司機可更新商用版八達通應用程式，以藍牙連接至八達通流動收款機，「即可同時接受八達通、八達通銀包、銀聯二維碼、AlipayHK和內地支付寶支付付款方式」。

（小紅書）