韓韶禧｜26歲模特兒撞臉最美小三突爆紅　網民認為她更似另一女星

南韓女星韓韶禧憑藉亮麗的外型，圈粉無數，更是演藝圈公認的美女。最近就有眼利的網民發現一名外型神似韓韶禧的模特兒，並將她的照片轉發到論壇上，引起其他網民熱烈的討論，不過也有網民看到後，覺得該名模特兒更像NewJeans MINJI！



南韓模特兒因外型像韓韶禧引熱議！

據悉，該名模特兒名為차주영（讀音：Cha Joo Young，暫譯：車周永）今年26歲，來自娛樂公司Readyent，憑藉亮麗的外型，受到許多品牌的青睞，拍攝過許多品牌廣告型錄，最近則因為外型神似韓韶禧再度掀起熱議。

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不過也有網民覺得該名模特兒某些角度看起來像高允貞和申世景的綜合體，也有網民覺得撞臉NewJeans MINJI。不知道大家看完之後，覺得像誰呢？歡迎留言與我們分享。

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