韓韶禧小三風波｜柳俊烈熱戀中？粉絲目擊泳池約會　經紀公司回應

韓韶禧和柳俊烈爆出戀愛緋聞，有粉絲目擊他們在夏威夷甜蜜約會，看到兩位大明星毫不遮掩地享受酒店泳池設施，明顯就是在交往。



韓媒「SWAY」報導，韓韶禧和柳俊烈一起現身每晚要價近2萬台幣的豪華連鎖酒店，完全零遮掩，在游泳池等公共設施互動曖昧，馬上就被粉絲認出來，立刻瘋傳「酒店泳池旁的座位上有韓國的知名演員在玩耍」。

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韓韶禧和柳俊烈的經紀公司證實他們人在夏威夷，但都澄清與戀情無關。柳俊烈公司說，柳俊烈是因攝影工作前往夏威夷，「請尊重演員的個人旅行，之後我們將不再回應目擊藝人私生活的傳聞」。

韓韶禧公司也回應：「藝人確實與姐妹淘一起去夏威夷度假，但其餘部分屬於演員的私生活，敬請見諒。」

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