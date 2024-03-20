韓韶禧認愛柳俊烈急宣示主權？返韓狂曬9次戒指　友人揭背後含義

南韓演員韓韶禧與柳俊烈同遊夏威夷傳出戀情，女方18日返回南韓，雖然未回答媒體問題，但仍相當大方給予拍攝，而她被發現左手無名指戴著戒指，被解讀是在宣示主權；對此，友人也親自解釋戒指的含義。



韓韶禧18日從夏威夷回到南韓，她的態度大方並未配戴口罩、帽子等，優雅向媒體點頭致意，而她相當習慣撥頭髮，過程中更是撩了9次頭髮，被眼利網民發現她左手無名指上戴著戒指，被猜測是「情侶對戒」；對此，韓媒向韓韶禧友人求證，該友人表示：「無名指上的戒指是友情戒指，只是跟朋友們一起訂製的誕生石戒指而已」。

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事實上，韓韶禧與柳俊烈15日爆出戀情，女方經紀公司先是否認，不過，男方前女友惠利發文「真有趣」，似乎意有所指，而韓韶禧隨後發文反擊，表明絕對沒有「無縫接軌」，更是回嗆：「我也覺得很有趣」；但韓韶禧16日又發文向惠利道歉，並承認戀情，而柳俊烈的經紀公司隨後也證實。

而韓韶禧與柳俊烈認愛後，韓媒《Dispatch》釋出2人的約會照，只見他們似乎鮮少互動，女方常自顧自滑手機、晾著柳俊烈獨自吃飯，或是與友人走在前方，2人表情相當凝重，幾乎全程零互動，似乎沒有甜蜜的戀愛氛圍，被媒體吐槽：「一點都不有趣。」

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