男友是表哥！見家長始驚揭男友是失聯血親　女生超崩潰決定咁做…

粵語殘片的情節，在現實世界的確可能發生！美國上演真人版粵語殘片，有女生在網上發文講述親身經歷，表示經交友程式認識1名男生，約會5個月後安排雙方家長見面，但兩對父母大感尷尬，原來女生的父親和男生的母親是失聯血親，換言之，這對小情侶有血緣關係，實屬表兄妹關係。女生對事件感到崩潰，但思前想後，最終決定分手斬斷這段情緣，雙方只能是親戚。網民對這對情侶的遭遇紛紛寄予同情，「真可憐」、「是否亂倫？」、「為你感到傷心」。



樓主結識到一名男生，繼而交往。（示意圖/Getty Images）

樓主在「Reddit討論區」表示，早前經交友程式認識1名20多歲男生，年齡和自己接近，其後開始約會，而對方雙眼呈淡褐色，眼神柔和，在情投意合成為情侶。

拍拖大約5個月，他們相約雙方家長見面用膳，樓主父親見到「未來親家奶奶」時即臉色變白，原來樓主父親和男友母親是堂兄妹關係，由於兩家人住在美國兩端，所以已經大約30年沒有見面，很巧合的是樓主和男友搬到同一個城市，甚至相遇拍拖，但原來2人是表兄妹。

樓主得知關係後決定分手。（示意圖/Getty Images）

樓主痛苦表示「儘管彼此相愛，但這樣做是不對的」，甚至形容「這是我一生中最艱難的分手之一」，默默地從社交媒體上刪除和「男友」有關的內容。

多名網民留言安慰樓主，「亂倫嗎？」、「這是艱難時刻」、「請振作」，相關帖文約5年前被上載至「Reddit討論區」，近日再度被媒體翻出熱傳。

（Reddit討論區）