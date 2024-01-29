女友是阿姨！這場合相遇才知是遠房親戚　男友崩潰問：是亂倫嗎？

台灣有男子在網上發文，指自己與女友拍拖３年，感情要好，也見過雙方家長，可是，早前他參加親戚的婚禮，驚見女友也在場，還要大家也是男家的親戚，一算之下兩人竟是遠房親戚，論輩份他要叫女友做「阿姨」，他怒指：「X！那之前恩愛的時候不是都在亂倫嗎？」事件引來不少網民議論，有網民安慰他：「隔三代以上，應該沒問題的」、「換個方式想，未來你們不用分開請客」。



男網民在網上指發現拍拖3年的女友，竟是遠房親戚，令他很崩潰。（《現正分手中》劇照）

樓主在Dcard發文，題為「我居然交往了我的遠房阿姨（女朋友！？）」，指自己與女友拍拖3年，兩人姓氏與居住城市都不同，雙方都見過對方父母，感情要好。

不過噩夢來自他出席了堂哥的婚禮。他參加堂哥婚禮時，見到女友同時傳來1張穿禮服的可愛照片，原來她也正在參加婚禮中，「這也太巧了吧！」，樓主也傳了張他身穿西裝的照片給女友，他覺得可能當天是好日子，所以女友參加婚禮也不為奇。

隨後他竟然在婚禮現場看到熟悉的身影，穿着與女友一模一樣，他大感不妙，終發現該女子真的是女友，且兩人也是男方的親戚，而雙方父母亦在場。雖然兩個家庭不熟稔，但也有見過面。

帖文引來網民熱議。（《金秘書為何那樣》劇照）

樓主於是對照一下族譜，發現女友的祖先和他的祖先，在阿爺那輩是兄妹，而女朋友的祖先是大姐，樓主的祖先是七弟，兩人相差20歲，因此女友的輩分在樓主之上，崩潰表示：「我還要叫她阿姨！」、「X！那之前恩愛的時候不是都在亂倫嗎？」。樓主驚揭女友居然是阿姨，「我爸媽也不知道如何應對這樣的情況，各自被雙方家長領回家，實在不知道怎麼面對這樣的情況」。

帖文一出引起不少網民熱議，「隔三代以上，應該沒問題的」「這情緒真複雜」、「求後續發展」，也有網民認為順其自然，「都發展到這裏了，親等差那麼多，應該是可以結婚的啦」、「換個方式想，未來你們不用分開請客」。