養足34年！巨鱷與童暢泳　遭人員持槍帶走　主人呻：從未發生意外

人類和動物能否共融？美國1名男子飼養鱷魚足足34年，鱷魚重達750磅，身長約3.3米，主人甚至為了牠，不惜在家中建造游泳池，一直以來都相安無事。但主人近日邀請小朋友與巨鱷一起游泳，由於池內沒有任何安全措施，所以驚動政府部門介入，人員持槍到場了解，不但發現鱷魚有多項疾病，而且泳池未達到安全標準，甚至是主人飼養鱷魚的許可證亦已經到期，故唯有帶走鱷魚，交由其他專業人士照顧，暫未決定是否控告主人。主人對愛寵被帶走大表不滿，隨即遞交線上請願書，重申鱷魚沒有危害過人類，促請盡快交還，獲得不少網民支持。



卡瓦拉羅和艾伯特相處融洽。（Tony Cavallaro facebook圖片）

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主人卡瓦拉羅（Tony Cavallaro）住在紐約州西部漢堡鎮（Hamburg），34年前飼養一隻鱷魚，名叫艾伯特（Albert），體重達到750磅，身長約3.3米，卡瓦拉羅更在家中建造泳池，好讓寵物居住。

但卡瓦拉羅被指近日邀請小朋友和艾伯特一起游泳，甚至容許他們撫摸鱷魚，因而驚動紐約州環境保護部（New York State Department of Environmental Conservation ），人員本月13日（周三）入屋了解，發現艾伯特有多個健康問題，包括雙眼失明和脊椎併發症，泳池未達到安全標準，卡瓦拉羅飼養鱷魚的州許可證早於2021年經到期，唯有帶走鱷魚。

紐約州環境保護部入發現艾伯特有多個健康問題，泳池未達到安全標準，卡瓦拉羅飼養鱷魚的州許可證早已過期，唯有帶走艾伯特。（New York State Department of Environmental Conservation網站圖片）

紐約州環境保護部回覆當地傳媒查詢時表示，即使卡瓦拉羅曾經獲得許可證，但許可證寫明禁止公眾接觸動物，艾伯特已被送往有執照的看護人員照顧，直到覓得提供長期合適護理的地方，官員尚未決定是否對卡瓦拉羅提出檢控。

卡瓦拉羅在facebook和線上請願書時稱，艾伯特和許多其他鱷魚一樣從出生起就被圈養，所以性格溫順友善，曾經帶同艾伯特前往學校和不同的組織進行保育活動，直到對方長得太大，所以留在家中當作寵物，朋友有時上門撫摸艾伯特，雖然許可證規定表演時不得與公眾接觸，但明明是自己住所，艾伯特只是一隻寵物，根本是灰色地帶，自己飼養艾伯特期間已經34年，「對他的照顧比大多數人對孩子的照顧還要好」，而且並非官員所言「把人們置於危險之中」，強調每一位見過或了解的艾伯特的人士都知道事實並非如此。

卡瓦拉羅指，當日至少有20名武裝人員穿上全套防彈衣，而且手持槍枝帶走艾伯特，令人非常不安和憤怒。（New York State Department of Environmental Conservation網站圖片）

卡瓦拉羅自言每年都按照要求更新許可證，但部門近年改變規定，令到卡瓦拉羅遇到問題，嘗試傳送電子郵件和致電查詢，但無人理會。

艾伯特被帶走當日，至少20名武裝人員穿上全套防彈衣，而且手持槍枝，卡瓦拉羅不滿「被當成一名販賣槍枝或販毒的罪犯」，令人非常不安和憤怒，相信案件終有一日會上庭，屆時將公布日期，希望大家到時上庭支持，促請當局交讓艾伯特，讓他早日歸家。

超過13萬人簽拍支持，紛紛表示「如果生活34年都無人受傷，證明艾伯特沒有構成危險」、「無理由要主人和寵物分開這麼久」、「麻煩跟進真正虐畜案件」。

（綜合）