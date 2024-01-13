網紅請「勇士」替3隻小鱷魚洗澡！10分鐘做3步驟　聲稱：不咬人的

替鱷魚洗澡的工作，你敢應徵嗎？馬來西亞有網紅喜歡飼養奇珍異獸，他家中飼養了3隻小鱷魚，日前拍攝短片表示因為妻子懷孕，加上他往後會頻繁出差，所以出價1,500令吉（約2,500港元）徵求「勇士」替每月其寵物鱷魚洗澡1次，聲稱只需10分鐘，包括洗刷身體、刷牙和以及擦拭背部，不過卻要求應徵者需先做1件事。該網紅事後指出，由於他和小孩都非常喜歡動物，所以希望最終能為孩子開設一個迷你動物園，事件引來網民驚歎。



大馬有男網紅出價月薪$2,500，聘人每月為其動物鱷魚洗澡1次。（TiKTok＠khairuljohari27）

男子佐哈里在TiKTok帳號「khairuljohari27」發布影片，他一邊幫鱷魚洗澡，一邊強調他的鱷魚不會咬人，「牠們就像我朋友一樣，我非常確定牠們不會咬我，因為牠們知道我一直以來都在照顧牠們」。男子家中共飼養了3隻小鱷魚，之前都是他負責照顧，不過因為他之後會經常出差，加上妻子正懷孕中，所以急需請人幫忙照顧鱷魚。

佐哈里指出，工作要求內容很簡單，只需每月替鱷魚們洗刷身體、刷牙和以及擦拭背部1次，每次大約需時10分鐘，他每月會支付馬幣1,500令吉作為酬勞，不過卻要求應徵者需要購買保險，因為鱷魚們喜歡「撒嬌」。佐哈里接受當地媒體訪問時表示，因為孩子們和他一樣熱愛動物，所以最終目標是為孩子開設迷你動物園。

片段引來網民驚歎，「天啊……看到你正在做很多人做不到的事情，真是太神奇了」、「我哥哥說他想要這份工作，因為這是他從小的夢想」；亦有人表示只看畫面已經覺得害怕。其後有留言提醒，鱷魚畢竟是具攻擊性動物，加上過往曾發生鱷魚襲擊主人事件，故呼籲男子必須謹慎。

（綜合）