地盤MMA｜鋼筋陣內20人混戰　揮鐵錘狂揼　影片直擊：頭盔都跌埋

「年青人，究竟有咩動力驅使你喺地盤打架呀？」，網上最近流傳1條「地盤MMA」影片，顯示有約20人在插滿鋼筋的工地盤上大打出手，群毆場面非常混亂，其間多人持鐵錘狂揼，現場傳出多下敲擊聲，有人被打到安全帽飛脫，出招十分兇狠。拍片者和其他工友站在較遠位置觀察情況，看得不斷發出「嘩」聲。



暫未知拍攝地點和時間，，但從工人穿着厚厚的衣服看來，可能並非近日發生。而影片在網上瘋傳後，有網民笑言「係咪衰！平時唔扣下巴帶，一打起架，頭盔都跌埋！」、「我猜一定是毆打判頭」、「唔係愛唔係責任，係嬲呀！X你個X！」，亦有猜想事件可能涉及勞資糾紛。



約20名工人在插滿鋼筋的工地盤上大打出手。（網上影片截圖）

影片最近被上載至facebook群組「小心駕駛(討論別人駕駛態度)」和微博，未有交代事發地點和日期。只見現場是插滿鋼筋的地盤，戴着白色安全帽的疑似判頭被其他分別戴住黃色和紅色的工人和安全督導員追打，其中1人衝上前打到疑把判頭的安全帽打甩，2名戴着橙色安全帽的人員嘗試阻止，非但不成功，反而被波及，其中1人遭圍毆，部份人甚至手持鐵錘施襲，現場爆發大混戰，傳出多下敲擊聲響，亦有工人打到安全帽飛脫，隨即拾回戴上。

戴住白色安全帽的疑似判頭被其他分別戴住黃色和紅色的工人和安全督導員追趕。（網上影片截圖）

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拍片者和其他人站在較遠位置觀察，不時發出「嘩、嘩」聲，有人用不純正廣東話詢問「係咪之前…」，影片便結束，沒有交代到群毆原因。

多名網民笑言「好有安全意識，頂帽跌左都要戴返先」、「白帽應是判頭」、「今次唔關愛定責任事，一定係嬲呀！X你個X！」，亦有人估計事件可能涉及薪酬待遇問題。

（綜合）