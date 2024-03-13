馬路中心MMA！旺角4男女VS鐵騎士路中講數郁手　鄰車險撞人急避開

馬路如虎口，絕不該站在路中講數兼動手！上周大老山公路發生奪命車禍，2名司機下車於路中心「講數」時遭後方貨車撞倒，事件中導致1死1傷。但人類總是重複同樣的錯誤，周二（12日）網上有行車記錄儀（車cam）影片流傳，指旺角界限街有私家車與電單車碰撞後，雙方司機下車於路中心「講數」。影片見到2男2女與戴頭盔的鐵騎士爭執，其間有人情緒激動，一度站到另一條行車線上，同時揮拳攻擊鐵騎士，有車輛駛至要慢駛扭軚避開。

有網民看完影片後認為涉事者沒有汲取大老山公路意外的教訓，「又喺路中心講數，上星期大老山單嘢仲未知驚？」、「人類就係會從錯誤中重覆犯錯」；亦有網民批評司機沒有啟動警告燈號，就停車在路中心吵起來，「死火燈都唔打，點搞」。



旺角界限街有私家車與電單車碰撞後，雙方司機下車於路中心「講數」（黃圈示）。（「車cam L（香港群組）FB影片截圖）

有網民將車Cam片上傳至facebook群組「車cam L（香港群組）」，並表示「打交打到隔離線啲車差啲撞到你哋呀」，疑似1輛白色私家車與1輛電單車發生碰撞後，雙方司機下車在路中心「講數」，而私家車上4男女下車與戴頭盔的鐵騎士在爭執。影片長約19秒，地點是旺角界限街往九龍城方向近基堤道交界，片中可見，片主駛過彎位後，見到左二線有1輛白色私家車停在路中央，不過未見警示燈號亮提醒後方車輛。

只見白色私家的車司機位門打開，共有2男2女在車門旁與1名穿黑衣戴頭盔的鐵騎士爭執，後方車輛只能慢駛轉線躲避。爭執期間有人站到雙白線上，1名穿橙色外套的男子情緒激動，突然後退一步越過雙白線，站到右側行車線上，並揮拳打向電單車司機。

片主前方的黑色車見狀急忙扭軚轉右避開，在各人身旁經過。另1名穿白色外套的女子隨後將橙衫男子拉回車旁。片段最後，片主經過涉事白色車後，可見1輛電單車緊挨白色私家車前面停下。

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影片引起網民熱議，有人聯想到早前大老山奪命公路意外，認為影片中爭執的人未有汲取事故教訓，「為啖氣」置生命安全於不顧，「又喺路中心講數，上星期大老山單嘢仲未知驚？」、「人類就係會從錯誤中重覆犯錯」、「有乜好嘈，人冇事，賠錢就係」。亦有網民批評司機沒有啟動警告燈號，「死火燈都唔打，點搞」、「搞乜X嘢啊你哋，嗱嗱臨揸開部車等人嚟啦」。

（facebook「車cam L（香港群組）」）