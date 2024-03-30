不滿的士司機欲改落車地點又拒開冷氣　狗主：點解搭車要受氣？

網上不時出現的士司機與乘客的紛爭，有狗主近日就於網上發文分享乘的士的不愉快經歷，她手抱1隻放在袋內的小狗乘的士去獸醫診所，不滿司機要求更改落車地點，又質疑司機不按她的要求開冷氣，更調低司機位的車窗，她不解問道「點解搭的士都要受氣？」。



有狗主近日就於網上發文分享乘的士的不愉快經歷，她手抱一隻裝在袋中的小狗乘的士去獸醫診所，不滿司機要求更改落車地點，又質疑不按其要求開冷氣。（《動物系戀人啊》劇照）

該狗主於facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發文分享「帶手抱小狗去診所嘅的士奇遇」，她不滿上車說出目的地後，司機便要求更改落車地點，反問「可以喺對面落車嗎？」，她即時拒絕，回應說「最好唔好啦」。在乘車期間，狗主詢問可否開少許冷氣，司機卻只是調低司機位的車窗，當她再直接要求「唔該開冷氣」，司機則回答「開咗啦」，讓她無奈說道「事實係冇開，你咁樣咪影響晒同行囉！」。

狗主指出，的士司機應根據乘客所說的目的地出發，質問「而家就你定就客人㗎？咁唔鍾意就唔好揸的士啦？」，又指斥「reject（拒絕）咗佢要求（更改下車地點）就要發客人脾氣的司機，才是沒禮沒品可言」。她表示，過去多年都是帶狗狗到同一間獸醫診所看診，「同一個位落車冇問題，也不存在雙線問題」，自己選擇乘坐的士也只為了方便在診所門口下車，而最後該司機有按其要求在門口停車。

狗主指出，的士司機應根據乘客所說的目的地出發，質問「依家就你定就客人㗎？咁唔鍾意就唔好揸的士啦？」。（《降魔的》劇照）

狗主又說，每周均會召車帶狗狗出去玩，乘過數次車費200多元之的士，認為用手機應用程式召車遇到的司機都比在街上截車的更好。她表示，「好多Uber司機都係後生仔放假搵兼職，自動幫手攞車尾寵物車，服務態度非常周到，畀5元貼士都係抵嘅，所以我寧願call車幫下佢哋；有次傷殘朋友搭的士，架輪椅都唔願幫手喺車尾廂攞出嚟，真係無言」。

帖文引起網民熱議，有網民認同樓主所說，批評部份的士司機服務態度惡劣，「因為部份的士佬唔知那來的勇氣，成日自我感覺良好，認為總之車咗客，畀你去到目的地就得㗎啦，邊度方便我停我就停邊度，因為平時都慣咗遠嘅唔去、近嘅唔去、過海唔去、交更唔去」。

有的士司機「現身說法」，講述載狗的困難之處，「車狗真係好大壓力，佢跳嚟跳去，講一聲可唔可以hold（控制）住隻狗，（狗主）又唔鍾意」。（《降魔的》劇照）

另有網民認為未必所有司機都喜歡狗的味道，開窗乃情有可原，而下車地點亦可互相遷就，「有寵物開窗都好正常，唔係個個都鍾意聞狗陣味」、「好多司機都唔肯車狗，呢位司機都算係咁，既然妳要車隻狗去睇醫生，開少少窗等空氣流通好正常，點知妳隻狗會唔會有菌啊，至於妳講嘅喺對面落嘅問題，好多乘客都肯就一就大家，妳少少嘢都要作文去批評人，除咗話妳係公主病嘅港女，都唔知講咩好囉」。

此外，有的士司機同行則分享接載寵物的難處，「車狗真係好大壓力，佢跳嚟跳去，講一聲可唔可以hold（控制）住隻狗，（狗主）又唔鍾意」、「我本人唔抗拒車貓狗，但其實啲小狗，唔該啲狗主最好放入袋先上車（大狗通常好乖），試過有次車2個客2隻狗入西貢，冇入袋，喺西貢片緊彎時，突然其中一隻狗撲前，撞到我部八達通機都飛咗落油門位，差啲炒車」。