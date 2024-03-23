舊版10元！的士司機收到4張連號「青蟹」 網民震驚：歷史遺鈔！

大家還記得舊版10元紙鈔是甚麼樣子嗎？最近有的士司機分享相片，表示接載乘客到坑口後，對方竟遞上4張順序號碼的「青蟹」，即是舊版10元紙鈔，樓主稱當時感到意外，沒想到相隔多年，仍能見到該款舊鈔，笑言「即刻揾本通勝夾住佢」。



樓主稱近日接載一乘客到坑口後，對方竟拿出4張順序連號碼的「青蟹」，令樓主大感驚奇。（Facebook「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

該的士司機於Facebook「的士司機資訊網 Taxi」分享相片，稱近日接載1名乘客到坑口後，對方竟拿出4張順序連號碼的「青蟹」，令樓主大感驚奇。相中可見，該4張是舊款10元鈔票，由香港上海匯豐銀行發行，以青綠色為主色。

香港回歸前數十年，銀行發行的10元紙鈔都是青綠色，所以市民慣性叫作「青蟹」。其紙鈔於1985年開始印製，而當時的10蚊主要分為2大類，分別是由匯豐銀行以及渣打銀行發行。

該4張是舊式10元鈔票，由香港上海匯豐銀行發行，因以青綠色為主色，所以被叫「青蟹」。（Facebook「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

樓主坦言當時感到意外，笑言「五十年不變過左一半，仲收到客人四張連no直板青蟹，即刻揾本通勝夾住佢」。但他其後表示，其實是用了放在車頭的地圖集夾直紙鈔。

不少網民也感到驚奇，但亦有網民估計可能是以前的利是封錢，「肯定係屋企人多年前換新銀紙封利是的剩餘物」、「咁都畀你收到，勁呀」、「嘩好耐未見過」。

（Facebook「的士司機資訊網 Taxi」）