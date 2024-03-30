將飛機雜誌擺地下墊袋！乘客睇唔過眼公審　1原因獲撐無問題惹議

如此自私的行為，真是要不得！有港男日前乘搭飛機時，目擊有乘客將機上提供的雜誌擺放地上，再將隨身背囊放置雜誌之上「墊袋」，以免弄髒背囊，不滿其缺德舉動，故貼圖公審。事件引來網民兩極討論，有人批評該乘客「無品」，「若怕污糟，（應）自帶膠袋包住手提袋」；惟有人覺得其舉動無傷大雅，又稱「坐任何航班都有好多嘢睇唔過眼㗎啦」。



有港男不滿同機乘客將飛機提供雜誌擺放地下「墊袋」。（FB「HK Express 香港快運及旅行資訊關注組」圖片）

樓主在facebook群組「HK Express 香港快運及旅行資訊關注組」發帖，不滿指「用本U Shop Magazines（雜誌）墊底放袋」。圖片所示，1名男子將機上原本提供予乘客所看的雜誌放在地上，再將隨身背囊放置於雜誌上「墊袋」避免弄髒。

帖文惹來網民兩極看法，有人斥責該乘客舉動缺德，「衰格，無品」、「係有啲自私，可能下一個坐嘅人會睇」、「若怕污糟，（應）自帶膠袋包住手提袋」、「座位仲污糟，邊有得避？一係唔搭」。

不過亦有留言覺得「無問題」，「阻到你？」、「嗰本嘢分分鐘仲污糟過地氈」、「坐任何航班都有好多嘢睇唔過眼㗎啦，放鬆啲」，惟被其他網民反駁「公用物品本身再污糟都唔代表有權將佢整得更污糟」、「如果認為咁無問題，不如下次搵位乘客踩上你個座位，再俾返你坐，一樣無阻到你」、「本身本嘢唔係咁污糟，但多得你呢啲人令本嘢更污糟囉」。

（FB「HK Express 香港快運及旅行資訊關注組」）