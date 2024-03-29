斥後生女麥當勞用餐後佔位：張枱擺功課　上水街坊拍照公審反捱轟

連鎖快餐店麥當勞是不少港人「打躉」熱點，間中也會見到學生做功課或進行私人補習。最近有上水街坊就在網上發文公審，指早前到麥當勞飲咖啡，但店內一位難求，她批評2名後生女在用餐後仍佔用座位做功課，「成張枱擺哂都係功課」，她上前詢問時，對方以未喝完飲料為由拒絕讓座。樓主在文中直斥2女生行為非常自私，但網民卻反批她小事化大，認為在麥當勞霸位而非用餐的人比比皆是，樓主因此而拍照公審更顯得小器。



1名女子在網上發文公審2名後生女，指對方在麥當勞用餐後仍佔用座位做功課。（facebook圖片）

樓主日前在facebook群組發文，表示早前打算到上水彩園邨的麥當勞坐下來喝咖啡，但店內座位爆滿，一位難求，她批評當時有2名後生女佔用了4人枱，「食完嘢喺度做功課」，認為非常自私。樓主續指，當時曾上前了解，但該2名少女僅表示「仲未飲完」而沒有理會她，故大嘆「（少女）都唔坐埋一邊，成張枱擺晒都係功課，冇走到」、「只有 2 人，我走咗佢都未走」。

女子公審不成，反被大部份網民指無事生非。（《愛回家之開心速遞》劇照）

樓主後來拍下對方的照片並上傳至網上公審，又指當下已經向店方投訴，但估計作用不大。帖文引來網民討論，但大部份人反轟樓主無事生非，「做功課叫自私，啲老人家由朝坐到晚都唔走，妳唔行埋去X佢哋？」、「連鎖快餐店係咁，妳飲完咖啡會即時走？」、「夏天咪一樣好多老人家歎冷氣，星期日咁多外傭喺度歎，乜都投訴一餐，真係實至名歸」、「學生杯嘢未飲完 點解要走，睬你都戇X」、「人哋都飲緊嘢喎」。

另外，也有網民提供樓主「有用」方法，笑言「行過去教佢哋做功課咪有位坐囉」、「仲有位可以坐埋去」。