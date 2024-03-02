小紅書遊客挑戰$200窮遊香港　去5景點兼食麥當勞　最貴竟是....

近期不少內地遊客也來香港作短途旅遊，近日有內地網民於小紅書上載影片，挑戰以200港元即日遊玩香港，更列出當日去過的景點及餐廳，最令網民感詫異的是，最貴的竟是車費，佔了全日花費的一半。亦有香港網民嘲現時不少內地遊客都以窮遊形式遊玩，證明內地人也嫌香港悶。



小紅書帳戶「鴻桃七文化」最近上載影片，記錄了如何挑戰以200港元即日遊玩香港。（小紅書影片截圖）

小紅書帳戶「鴻桃七文化」最近上載影片，記錄了如何挑戰以200港元即日遊玩香港。他們在片中指，當日即日來回香港，不會過夜，又列出整日的行程及花費。

樓主續稱，首先在深圳灣口岸乘搭B2P巴士到天水圍，然後再乘搭港鐵屯馬線由天水圍到尖東，先在尖沙咀海傍遊覽星光大道、維多利亞港及海港城商場；接着乘搭天星小輪到中環，在IFC商場內的麥當勞吃午餐。至下午乘搭15號巴士上山頂，近黃昏時份以去程方式回到天水圍，再乘搭B2P到深圳灣口岸，一日行程就此結束。

當日即日來回香港，不會過夜，又列出整日的行程及花費。（小紅書影片截圖）

花費方面，全日總共付費216元，當中麥當勞午餐用了38.8元，全日交通竟是177.2元，即佔開支逾八成。影片一出後，不少內地網民紛紛留言指沒想過交通費如此貴，同時又稱對於這個窮遊方式感到新奇，以便宜的方法可以遊覽香港最主要的景點。

但香港網民則嘲諷，指現時連內地遊客也想到窮遊香港，證明他們消費力不如以往，或者嫌香港悶，未能吸引遊客，「食麥當勞不如試下香港特產兩餸飯」、「呢啲窮遊不如慳留呢兩舊水你係大陸使啦」、「成個行程就係落黎食餐M記罰行一日路」、「齋落嚟行，唔食嘢0蚊都得啦」、「搭下電車、去大館咪仲平，好過上山頂」、「呢個行程200蚊都嫌多，袋兩塊麵包連M記都慳返」。

（小紅書「鴻桃七文化」）