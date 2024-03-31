因爸媽對長輩稱呼生疑　子女揭父母近親結婚：他們外婆是同一人

科學角度而言，近親繁殖可能增加後代出現共同的隱性疾病機會。有內地網民近日發帖自曝家庭秘辛，驚覺父母的外婆是同一人，亦即其父母應是表兄妹或是表姊弟。由於樓主中學時學過關於近親結婚可能導致多種基因疾病，故十分擔心會患上基因病或者罕見病，心慌不已下決定帶同父母進行基因檢測。



內地有網民發帖訴苦，稱發現父母的外婆是同一人，亦即父母應是表兄妹或是表姊弟。（《我的婆婆怎麼那麼可愛》劇照）

近日內地有網民在社交平台發帖，大訴家庭秘辛的苦惱，稱近來一家人聊天時，樓主從父母對親戚的稱呼中發現不對勁，試探性地詢問才知道父母的外婆是同一人，「結果爸爸和媽媽是同一個姥姥，也就是姥姥生的不同的孩子再生下了我爸媽」。

原來樓主父母的外婆共生下1男4女，這5兄弟姐妹中的2人分別生下了樓主的父母，因此樓主的父母應是表兄妹或是表姊弟。而樓主初中上學時學過近親結婚所孕育的後代，可能出現多種基因疾病，「當時覺得（近親結婚）太離譜了，但是從沒懷疑過自己的父母」。

因擔心患上基因病或者罕見病，樓主決定帶同父母進行基因檢測。（GettyImages）

面對父母的不以為然，樓主得知真相時後顯得非常崩潰，不知怎麼向父母解釋近親結婚容易引致多種基因病。由於家中並不富裕，樓主擔心「有了基因病或者罕見病真的能把我們壓垮」，因此決定勸說父母一同前往專業機構進行基因檢測，目前仍在等候檢測結果。

有網民回應樓主時表示震驚，「你家關係有點亂」、「應該算三代以內的旁系血親」，亦有人表示「不就像古代表兄妹結婚嗎？」、「為了親上加親，就不顧子孫後代嗎」。

（綜合）