18歲長子愈大愈不似自己　3孩父驗DNA揭崩潰不倫秘密　結局極悲慘

有什麼事比戴綠帽更崩潰？就是妻子和父親聯手派帽！台灣有女律師在網上分享1宗案例，指出有男客戶和妻子育有3名孩子，發現18歲長子愈來愈不似自己，於是進行DNA檢測，發現「兩父子」匹配結果只有85%，經了解後原來妻子和男客戶的父親展開婚外情，男客戶的母親雖然知情，但沒有阻止到，而且另1名孩子都是父親骨肉，只有1個才是自己親生孩子。男客戶突然少了2名孩子、多了2名「兄弟姐妹」，因抑鬱而暴瘦至大約39公斤，尋求法律意見後仍不願離婚，最終卻選擇輕生。



許淑琴律師（右）分享個案。（泰辣Tyla YouTube頻道影片截圖）

許淑琴律師日前出席泰辣Tyla YouTube頻道時分享案例，指涉事男客戶和胞妹生於傳統家庭，難以反抗父親。父親認識1名年輕女子，接載對方上學放學，之後介紹給兒子，2人便開始交往，而且發生過1次關係。父親隨後要求2人結婚，他們順理成章成家立室，其後生下3名小朋友，當中長子年滿18歲。

事主發現自己父親和妻子展開不倫戀。（示意圖/Getty Images）

但男客戶覺得長子愈大愈不像自己，於是進行DNA檢測，正常而言，親生父子匹配結果大約有99.9%，但男客戶和「長子」的匹配結果只有85%。換言之，2人並非父子，但都有血緣關係。經了解後，原來妻子出軌男客戶的父親，母親一早知道這段不倫戀，但沒有阻止，也沒有告知兒子。不倫秘密揭開後，頓時父子變兄弟。男客戶再為另外2名孩子進行DNA檢測，只有1個是自己親生骨肉。

事主罹患憂鬱症，甚至暴瘦，最終輕生。（示意圖/Getty Images）

男客戶晴天霹靂罹患憂鬱症，甚至暴瘦，估計體重只剩大約39公斤，而且對妻子百般侮辱。妻子不堪受辱，有次飲醉回家發酒瘋，男客戶父親不但沒有阻止，反而趁機向新抱伸出狼爪，摸向對方臀部，最終妻子申請離婚，但男客戶不願離開妻子，向許律師尋求意見。

許律師建議男客戶「放過自己」，但他始終無法釋懷，許律師有一天收到其胞妹通知，指兄長已選擇輕生。

（泰辣Tyla YouTube頻道）