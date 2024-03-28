黃大仙精品店遇竊！阿叔趁店員忙緊秒偷錢　店主曝CCTV尋中年男賊

黃大仙1間生活精品店發生竊案！該店店主日前在黃大仙居民群組發帖，並上傳店內監控，指1名中年男子趁店員忙碌之時，偷偷打開收銀處放錢的抽屜，取走櫃中金錢後逃去。店主未有透露涉及金額，而得知失竊後已報警，不過暫未有進展，故希望街坊看完影片有線索提供。



黃大仙1間生活精品店的店主日前發帖稱店中遇竊，指1名中年男子偷走收銀櫃中金錢後逃去。（「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)」FB影片截圖）

該名生活精品店店主在facebook群組「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)」發帖，稱其位於黃大仙中心北館的商店遭遇竊案，於是上傳店內監控網上尋人。

從樓主上傳的約27秒長監控影片可見，事發於23日中午12時51分左右，1名戴白色口罩、穿黑色厚外套、藍色牛仔褲、穿拖鞋、背黑色斜孭袋的中年男子步入店內。當時收銀處並無店員，男子環視一圈後徑直走到收銀處。他看了眼旁邊虛掩的儲物間內是否有人，之後再往貨架處行出兩步，左右張望查看店員是否有留意到這邊的狀況。在確保無人見到後，男子快速返回收銀處拉開抽屜偷錢，之後急步離開。

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店主未有透露損失金額，但表示事發時店員正在另一邊招待顧客，事後他們已報警立案，惟暫未有實際進展，「已經報咗警啦，不過都係記錄下冇乜特別幫助」。店主希望街坊認出片中人，故上傳影片至居民群組「唔知道有冇人認識佢呢？」

影片引起網民關注，不少人叫樓主盡快報警，「光天化日都咁猖狂」、「快啲報警，咁都得」，亦有網民認為店中防盜設備不足，提醒樓主要加強警覺，「咁大間舖無鎖錢櫃，責任自負」、「個店員都有責任啦，出入應該錢櫃上鎖」、「之後真係要鎖返好」。

（Facebook）