衰！男子餐廳結帳　趁機偷收銀員八達通影片瘋傳　網民鬧爆：乞兒

賊人出沒注意！日前有餐廳店主分享約33秒的CCTV（閉路電視）畫面，顯示有客人於結帳時，趁收銀員未有察覺下，竟伸手到櫃檯到「左摷右摷」，其後偷走1張八達通。店主翻查CCTV揭發事件，公開影片故稱「客人應該『不小心』拿了我張八達通」，期望對方盡快歸還。許多網民不恥詤男子所為，斥責對方「乞兒」，質疑「張八達通值幾多錢呀…咁都貪」。



有男子於餐廳結帳時，趁收銀員未為意，偷走櫃檯上的八達通。（FB「香港失物報失及認領群組」影片截圖）

「客人應該『不小心』拿了我張八達通，希望自己會攞返來」有相信是餐廳店主於facebook群組「香港失物報失及認領群組」上傳店內閉路電視畫面，片段顯示事發於本月14日下午4時許，當時1名頭戴Cap帽男子正於收銀櫃檯前使用WeChat Pay結帳，期間負責收銀女子轉頭望向左後方，男子立即伸手到櫃檯上「左摷右摷」，數秒過後拿走1張八達通。收銀女子回頭時沒察覺異樣，男子隨即鬼鬼祟祟離開餐廳。

另外店主亦貼出數張圖片，顯示偷走八達通的男子當時是和友人一同用膳，故公開2人「大頭」，勸籲當事人盡快歸還八達通。

片段曝光後，網民紛紛斥責男子舉動「肉酸」，「擺明係偷嘢啦」、「咁乞兒」、「張八達通值幾多錢呀…咁都貪」、「真是不小心…影到」、「佢朋友慘啲…又唔係朋友偷，但就俾人影晒個樣」。

不過，亦有網民指「財不可露眼」，「自己張八達通自己唔拎住，俾人攞咗咁都得，抵俾人攞」。有留言建議事主應先報警，「如果佢（WeChat Pay）有捆綁銀行帳戶，九成有線索」，又建議他人應這樣自保，「八達通大家一定要抄低個Number，第一時間用手機八達通App報失」，無論是被偷還是遺失，都可以減低損失。

（FB「香港失物報失及認領群組」）