大媽潛入肉檔偷豬肉　自備菜刀5分鐘極速分割　網民：肯定是同行

以小偷來說她的刀法非常熟練。馬來西亞檳城近日發生罕有的偷豬肉事件，1名大媽深夜潛入當地巴剎（即街市），拿菜刀切走放在肉檔內的生豬不同部位的肉，一一放入膠袋後走人，閉路電視片段在當地引起熱議。肉檔老闆至清晨回檔口準備時，眼利發現豬隻少了些肉，翻查閉路電視揭發事件，不禁指該豬肉女賊有「純熟刀工」，但他因為怕麻煩而沒有報案。網民一看認為女賊是「同行」，又笑言她可能想把偷來的豬肉煮肉骨茶吃。



馬來西亞檳城發生豬肉偷竊事件，1名大媽深夜潛入肉檔偷偷切走豬肉。（閉路電視截圖）

據閉路電視紀錄，拍到1名戴冷帽、眼睛和口罩的大媽凌晨凌時30分左右，走入檳城立信花園巴剎1個豬肉攤檔內，肉枱上放了2隻劏好豬隻。女賊從背包取出菜刀和膠袋，在豬屁股位置落刀，切出大塊豬肉放進膠袋，她再在豬隻身上各處落刀，片起豬皮後切走裏面的肉，疑想令切完「唔覺眼」，大概切了5分鐘裝滿整整1袋，片段就此作結。

馬媒報道，過去1年當地的豬肉價格連漲10次，竟成為偷竊目標，檔主估計損失400令吉（約港幣660元），他指屠房工人會在半夜將完隻劏好的豬運至攤檔內，至清晨回檔口準備時，眼利發現生豬上許多肉不見了，翻查閉路電視發現女賊偷肉。他形容女賊衣着奇特，並且自備刀具且有「純熟刀工」，認為是有備而來。偷豬肉事在當地極為罕見，但檔主嫌麻煩沒打算報警，正考慮在店舖架起臨時圍欄防賊。

賊人成功切除1塊豬肉後未有打算離開，繼續切割檯面上的豬隻，約5分鐘後才離開豬肉店。（光華在線Facebook圖片）

網民認為女賊刀法很好，「肯定是同行」、「內行人都知是同行」，打趣道指檔主可以「試試找她出來聘請她」、「熟練的豬肉販很難找的」。部份人看完影片後認為巴剎豬肉檔衛生差，「原來豬肉是這樣赤條條的放在桌上，沒有冷藏、不需看管，細菌老鼠曱甴互相在開派對」，又批評檔主不報警是在放縱賊人，「繼續偷吧，小販嫌麻煩不會報警」。

（綜合）