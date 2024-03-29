復活節北上！內地網民封「香港春運」：HK可能空城　1原因指合理

復活節假期首天，內地網民已感受到港人多熱愛北上！今日（3月29日）是一連4天長假開始，不少港人北上消費，多個車站及關口出現人潮，引起居港內地人及內地網民關注，有不少內地網民人發帖形容復活節假是「香港春運」，又指大量港人離港，「香港是不是要被搬空了」、「復活節HK可能空城了」。有內地網民指後來因人流太多，內地關口方面放寬了安檢，又表示港人在復活節北上很合理，「消費遠較香港便宜，而且選擇多」、「內地不放假，人沒那麼多，天氣不冷不熱也舒服」。



不少網民上傳照片，展示復活節假期首天港人北上情況，形容是「香港春運」。（小紅書圖片）

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復活節假期展開，不少港人選擇北上玩樂，今日小紅書上出現多個內地網民及居港內地人的帖文，形容香港今天像經歷了「春運」，過關回內地要等1小時，「見識到香港『春運』，復活節假期太可怕了」、「除了口岸深圳地鐵也排大隊」、「🇭🇰香港復活節=春運」。

多名網民上傳照片，拍攝「返深大軍」，其實多個帖文為居港內地網民所發，他們也趁復活節假北上，人多到令他們質疑「香港是不是要被搬空了，每一趟東鐵開過來都是滿人」、「復活節HK可能空城了」。網民列出復活節及清明假期可能被港人「包圍」的城市，包括深圳、珠海、廣州、桂林、長沙、武漢、貴陽等。

3月29日，復活節假期北上人潮：



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雖有帖文揶揄港人湧上深圳，「果然香港人有屬於自己的春運，是真的人從眾（意即盲目跟風）」。不過，許多內地網民認為港人復活節北上玩很合理，指內地物價低於香港，而且國內沒有相應假期，故是旅遊淡季，「這季節剛好國內旅遊淡季，剛好春天去旅遊很划算」、「復活節內地不放假，人沒那麼多，天氣不冷不熱也舒服」、「正常啊，這麼長假期，難道在家睡覺，絕大多數不是回老家就去旅遊」。

3月29日，復活節假期北上人潮：



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而且，實際上只要成功過關，後面的路程並不算擠，網民指最慢的是口岸的香港端，「早上08:30落馬洲口岸過關起碼25分鐘起步，口岸內地端不到8分鐘」、「其實過關之後就很通暢了」。有人解釋人多時內地方面安檢有放寬，「後面人太多了，就不查了」。

（小紅書）