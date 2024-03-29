復活節北上！上水港鐵車廂「沙甸魚式」逼爆　乘客高呼：夾親人喇

復活節假期離港人數之多除了反映在數字上，還反映在畫面上。今晨（3月29日）網傳影片，拍到東鐵線列車駛入上水站時，車廂「沙甸魚式」逼爆下，仍有人想擠上車堆在閘門，裏面乘客舉手示意無位，有人大嗌「夾親人喇」、「唔該」。網民笑言他們「趕住北上消費」、「大遷徙」，但部份人認為這樣逼法隨時發生意外，應改善北上交通配套。



今早網傳影片，港鐵上水站列車大擠迫，有乘客仍想行入車廂。（fb群組「香港交通及突發事故報料區」影片截圖）

樓主今晨（3月29日）在facebook群組「香港交通及突發事故報料區」上傳1段「上水突發」影片，片段拍攝於港鐵東鐵線車廂內，當時列車正停在上水站開門上落客。車廂內部已極擠擁，不少人難以站穩伸手找東西扶，有乘客舉手示意內部已無空間。

不過畫面見到車門位置有大堆人等待上車，仍有人想行入車廂，現場有人大嗌「夾親人喇」、「唔該」、「啊，你可以叫…」。

網民笑言這班乘客「趕住北上消費」，又提到今天非常多人北上，「今日勁多人，又拖行李」、「以前大陸嚟就係咁，而家相反」、「咁似60、70年代，上車有人叫賣」、「大遷徙」。

部份人認為應改善北上交通及假期措施，「24小時通關啦！」、「正常，9卡車廂」，「隨時發生人踩人意外，建議盡快擴建落馬州支線巴士總站，開通B1A來往沙田大埔太和粉嶺上水及落馬洲福田口岸」。

昨日（3月28日）為復活節長假前一天，據入境處統計，昨日有近52.6萬市民出境，當中逾38萬人次經陸路口岸北上、6.6萬人次經機場出境，3個數字均創下本港自去年初開關以來的新高。入境事務處預計，今日（3月29日）將是陸路出境高峰，估計有60.1萬人次經陸路出境。

（facebook群組「香港交通及突發事故報料區」）