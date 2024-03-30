男子去便利店借廁所　竟誤闖AV拍攝場地　網民笑：根本是影片題材

在街上人有三急當然想去洗手間解決，即使身處陌生地方都要厚住臉皮借廁所！日本有男子在網上發文講述尷尬事，表示日前自己找廁所時，見到1間外型和Lawson相似的便利店，於是打算入店借廁所，詎料該「便利店」原來是AV拍攝場地，當場擺了一個大烏龍。網民笑言男子「借廁所誤入AV拍攝場地，本身就是一個AV拍攝題材」、「有冇人邀請你進行素人拍攝？」、「和一般便利店真的好似」。



著名AV男優清水健曾上載該便利店的情況，令「戲棚」內部曝光，原來擺設和一般便利店沒有分別，連雜誌欄的雜誌都「神還原」。日媒報道指出，該場景並非只是拍攝AV，不少電影和電視劇都會租用戲棚，拍攝角色在便利店的戲份。



樓主誤闖「Plane Mart」，才發現這是AV拍攝場地。（X圖片）

樓主在社交平台X（前稱Twitter）上載「便利店」照片，並用文字指，自己早前人有三急想找廁所，其間見到該間「便利店」，外型和Lawson非常相似，打算進入時才發現是AV拍攝場地，「店名」寫住「Plane Mart」，樓主險誤入鏡，笑言租借該間「便利店」的費用是每5小時8萬日元（約4,100港元）。

網民紛紛指出「借廁所變激戰，相信AV都有類似題材」、「真正素人拍攝」、「想去朝『性』了」、「樓主根本沒有誤闖，這擺明是下一支影片的宣傳」。有網民在Google搜尋了「Plane Mart」，就會戲棚發現位於東京都板橋區，樓高三層，而且有屋頂，Google更顯示拍攝實景地圖時，戲棚拉下白色戲棚，相信防止途人見到拍攝情況，其間有成年女子和男童經過。

Google顯示「Plane Mart」拉下白色戲棚，相信防止途人見到拍攝情況，其間有成年女子和男童經過。（Google實景地圖截圖）

帖文引來不少日媒報道，由於不少AV題材圍繞便利店發生，如果在真正便利店拍攝，就會違反公共猥褻罪行，而且日本便利店通常都是24小時營業，根本沒有可能拍到AV，所以AV廠商想拍攝便利店題材時，就需要使用專門的租賃攝影棚，店名正是「Plane Mart」，行內人士形容「戲棚就像真正便利商店一樣」，店內安裝櫃員機道具，而且提供Plane Mart制服，店外有牌寫住「除了相關人員之外，禁止其他人進入」，阻止不知情人途人誤入戲棚。

著名AV男優清水健曾上載該便利店的情況，令「戲棚」內部曝光，原來擺設和一般便利店沒有分別。（網上圖片）

AV男優清水健在社交平台X上載「便利店」內情況，可見擺設和一般便利店沒有分別，就連雜誌欄的雜誌都「神還原」，例如《少年JUMP》變成《少年JUMBO》，《YOUNG JUMP》則是《YOUNG JOIN》，封面貫徹原裝正版雜誌的風格。

AV男優清水健在社交平台X上載「便利店」內情況。（清水健X圖片）

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另外，旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」亦在facebook分享樓主的貼文，指出除了便利店之外，上址還有地下室、樓上酒吧、辦公室及房間的場景，應有盡有。

有日媒報道更指，便利店戲棚並非只是拍攝AV，不少影視作品都會租用便利店戲棚，例如已故藝人三浦春馬在電視劇《血色星期一》第二季中飾演的高木藤丸，就在這間「便利店」工作。

（綜合）