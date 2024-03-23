激靚雙胞胎18歲起「瞞住媽媽拍AV」狂賺3000萬港幣　將挑戰這題材

澳洲一對20歲的雙胞胎姊妹阿米莉亞（Amelia Maddison）、阿普麗爾（April Maddison），日前自曝瞞著媽媽下海，靠著成人平台短短2年內就賺進308萬英鎊（約3,043萬港元）。



近日，這對雙胞胎姊妹又宣布打算邀一名男性同床翻雲覆雨，麥迪森姊妹對此坦言「這對我們來說很自然」、「我們基本上是同一個人」。

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根據「每日星報」報導，來自澳洲的麥迪森姊妹自從18成年後就靠著成人平台販售脫衣舞影片，短短2年內就賺進308萬英鎊。

雖然最後媽媽得知拍攝裸露影片的事情，但麥迪森姊妹安慰媽媽，「我們賺了足夠的錢，可以過上舒適的生活，而且我們很安全」，希望媽媽別因女兒從事成人產業而過度擔憂。

近日，麥迪森姊妹突然宣布「3人行計畫」，阿米莉亞表示多年來一直考慮拍攝相關影片，加上成人平台粉絲也「敲碗」許久，姊妹倆深知相關題材一定會大賣，於是決定開始尋覓男主角。

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阿普麗爾提到，「這傢伙需要有很大的耐力……我們有兩個人，所以對他來說是雙倍工作」。

至於是否會因為共享男人而互相忌妒？阿普麗爾坦言完全不會，「這對我們來說真的很自然，因為我們基本上是同一個人，我們真誠地分享一切」。

雖然這次三人行本質上是商業活動，但男主角坦言，「與雙胞胎睡覺」是他人生中的願望清單。

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阿米莉亞補充說道，「很明顯他很喜歡和我們一起工作」，不僅男主角朋友紛紛羨慕忌妒恨，男主角本人甚至向姐妹檔索取一份影片副本當作私人收藏。

最後，麥迪森姊妹坦言拍片過程非常有趣，十分樂意再次嘗試三人行計畫，「當我們找到想要一起拍攝的人時，我們肯定會再做一次」。

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