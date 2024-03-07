田井虹埋怨日本片酬少　前AV導演以素海霖繪麗奈為例揭3大矛盾位

出身於JKF的Tiny Lu（胎尼）上（2）月底宣布，將以新藝名「田井虹」身分正式進軍日本AV界，豈料預告片段才釋出沒多久，Tiny卻與片商鬧翻，更砲轟「日本片酬沒有比我在台灣出道高」。不過，前AV導演、網紅推手圤智雨對此不以為然表示，Tiny的說法充滿矛盾，並揪出3點質疑，「我覺得東怪西怪，不如怪自己沒有想清楚」。



色情傳播產品在台灣處在灰色地帶，不同於日本為合法產業，在台灣本就頗具名氣的Tiny無論是出道日本AV，亦或是短時間內與片商FALENO集團鬧翻，全都引發熱議。Tiny雖強調期待自己的作品能曝光問世，但砲轟片酬、內容刪減等問題，遭輿論質疑是在炒作。

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圤智雨在社群發文對此表示，Tiny說法充滿矛盾，見其稱日本片酬比台灣少「我頓時三條線掉下來」，首先是工作前會有事前合約，薪水問題也應該是開拍前就談攏，「哪有人拍完才抱怨」？就算沒簽約，「沒簽約怪廠商這不對吧，每一個地區都有每一個地區的遊戲規則，不是嗎」。

圤智雨指出，去年同樣從FALENO集團出道的「繪麗奈」，即來自香港的AV女優素海霖，以她為例，第二個重點是「過水」的價值本身就大於片酬；如果素海霖沒有到日本成為「繪麗奈」，而是選擇繼續待在香港發展，「你覺得，他的光環會像現在一樣嗎？」

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圤智雨續指，第三點是「台灣AV界現在也沒有很好過」，如同台灣AV女優吳夢夢所述，「片商倒一堆，過度開發導致的市場崩塌」，然而Tiny在台灣自己擔任女優經紀，此案大可以推旗下女優去，卻為何要親自赴日上陣？「這完全矛盾行為啊，一定是因為你自己看中了日本的光環，所以我覺得怪不了誰」。

最後，圤智雨認為，Tiny在台灣當女優經紀，尚可顧及顏面，「但自己親自下海，標籤貼上去就是不一樣，所以我覺得東怪西怪，不如怪自己沒有想清楚」。

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