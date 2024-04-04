女友陪主管「過夜見客」　收首飾、大量名牌手袋　追問竟咁解釋…

當信任出現裂痕，感情關係該如何處理？台灣有男生在網上發帖訴苦，稱同居女友升任秘書後，時常與主管應酬晚歸，之後就會收到主管送的大量小首飾及名貴手袋，甚至試過整夜不歸，早上回家後手袋就出現上萬台幣（約2443港元）。台男對此產生疑慮，多次與女友為此爭執，女友只說是業績達標的「獎勵」。台男亦曾致電女友主管查詢，惟主管竟表示只是把她當成「妹妹」，叫台男不要多想。台男想信任女友但又懷疑她與主管的關係不單純，因此非常煩惱。



台灣有男生發帖稱同居女友升任秘書後，時常與主管應酬晚歸，之後就會收到主管送的大量小首飾及名貴手袋。（《假設性無罪》劇照）

該台男在Dcard以「我女友好像被她主管呵護了」為題發帖，表示與初戀女友自大學起交往至今已快將4年，目前同居中。他是去年剛畢業出社會的新鮮人，而女友畢業後就在建設公司工作，本來一直感情甜蜜，惟自從女友升職做秘書後，情況就有變。

樓主指女友做秘書後，「行為就開始怪怪的」，經常晚上稱要與主管外出應酬，回家後總會收到小禮物。當樓主好奇詢問原因時，女友就解釋是因為達成業績，主管送的獎勵。剛開始她收到的只是手鍊等小禮物，最近卻開始出現名牌手袋，樓主漸生「危機意識」，「要不是對方送的東西愈來愈多、愈來愈誇張，我也不會去懷疑」。

樓主指女友收到不少主管送的名牌手袋。（Dcard）

近日某晚，女友的主管又致電她稱有「重要客戶」，需要她陪同接洽，樓主看着女友打扮精緻地在晚上出門，卻直到早上才回家，終於按捺不住懷疑，趁女友洗澡時翻找她的手袋，結果竟發現女友手袋出現上萬元的台幣現金（約2,443港元），也看到她手機中多張餐廳美食照片，「那些照片看起來就不像是去應酬的」。

為此，樓主與女友吵架，他想女友轉換工作崗位甚至離職，但遭女友反對，「她竟然回我說『這間公司待遇不錯啊，若換工作後，起薪什麼的與年資都得要重算』」。樓主懷疑女友與主管存在不正當關係，「我很懷疑女友是不是被主管『呵護』了」，但卻不敢找女友主管求證，擔心是誤會一場會害女友丟掉工作。另一方面，他心中仍想相信女友，「我還一直相信着我的另一半，在感情與看清之中我自己也很掙扎」，所以心中非常煎熬。

樓主與女友的主管對質，對方解釋對他女友的特殊待遇是因為把她當成「妹妹」。（《社內相親》劇照）

可是，日前他再度與女友就此事爭吵，他忍不住要女友打電話給主管，對方說正在家庭聚餐，不方便談論這個話題，但就叫樓主「不要想太多」，「他（主管）只是把她當成自己的妹妹照顧」。而他們結束通話前，對方還表示4月要到國外看建材展，不知道樓主放不放心讓女友跟他一起去考察。樓主內心非常糾結，故發帖請求網民意見。

帖文引起網民熱議，不少網民都認為樓主女友已被主管包養，所謂情同兄妹只是托辭，並建議樓主分手，「是被包養了吧」、「兄弟你的頭比抹茶還綠」、「明顯有問題，分了吧，接下來讓自己好好的過」、「當她收這些禮物，價值觀也慢慢受影響了，你家沒很富裕供她過這種生活的話，你們遲早會分的」。

樓主更新帖文時表示過年前女友曾經於二手精品店放售1個手袋。（Dcard）

亦有網民質疑照片中的手袋真偽，「一眼假」、「感覺都不是真貨欸」。而樓主更新帖文時就表示，過年前女友曾經於二手精品店放售1個手袋，並放出相關對話截圖，「要是假的人家二手精品包難道分辨不出來嗎」。

（Dcard）