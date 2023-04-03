男友常送名牌手袋𠱁開心　港女放售揭全是假貨　嬲爆對質後續更狂

情侶間互送禮物聊表心意本是好事，但送到結成仇怨就太慘了！有女生發文表示男友平素都會大方送贈名牌手袋，沒想到日前當她拿部份手袋去放售時，竟被店員告知是「假袋」！女生忿恨難平，發文訴苦，更表示「我寧願佢送平嘢都唔想佢送假嘢」。



有女生在討論區表示發現男友所贈「名牌手袋」其實是假貨，與男友對質時反被罵。（《愛回家之開心速遞》劇照）

該名女生在香港討論區以「男朋友買假袋送畀我，仲要鬧番我轉頭」為題發文，稱一直認為男友體貼大方，又不時贈送名貴手袋給她，「多到我屋企都冇位放」。她表示收到名牌手袋時十分高興，想不到手袋竟是假的。

日前，她認為用不上那麼多手袋，索性將部份手袋拿到專門店放售，結果店員竟然拒收，而原因是「啲包包係假」。她感到難以置信，便再去了數間專門店查詢，結果全是同樣答案，「啲店員都話係假」。

女子表示寧願男友送平價禮物，也不希望他送冒牌手袋。（《愛回家之開心速遞》截圖）

樓主自覺受騙，極其氣憤，於是找男友對質，但男友反過來指責她將手袋拿出去賣是不珍惜他所贈禮物。樓主認為錯的是男友，不滿稱「咁都可以鬧返我轉頭！」，又直言幸好有放售手袋，「如果唔係都唔會知道男朋友對我咁『好』，送假嘢畀我」。

帖文引來網民熱議，有人批評樓主男友不夠真誠，建議她分手，「飛得啦！可以送便宜的，但唔可以送假的」、「包包假，個心都假，飛咗佢啦」、「你嘅男友一直搞地攤貨忽悠你」、「送唔起貴包包，買假嘅呃人，基本上就係唔啱在先，至於拎去放都唔係一個好行為……其實有幾多真感情？」。不過，也有人批評樓主太重視物質，「其實真定假袋都係心意」、「有人送嘢都有錯，果然港女」、「到男友送平嘢又話人送平嘢㗎啦」。

（香港討論區）