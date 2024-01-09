絕世好老闆？為犒賞員工竟「帶去名牌店任買」　結果埋單呢個數

馬來西亞一名老闆超級霸氣，為了為勞員工過去這一年的付出，砸下近10萬令吉（約16.8萬港元），帶著整批員工到名牌店血拚，讓許多網友相當羨慕。



中國報報導，服裝業老闆法利斯阿茲里（Faris Azri）帶著整群員工到柔佛名牌購物城（Johor Premium Outlets）的COACH專賣店後，宣布大家都夠隨意挑選喜歡的商品。

到場才驚喜宣布 員工興奮歡呼 點圖放大看看當時情形：

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但也規定每個人只能夠選購一件商品，且價格上限為2500令吉（約4200港元），「若花了2300令吉買了墨鏡，剩下的200令吉就會作廢」。

依據他在TikTok平台分享的4分鐘影片，員工得知這些消息之後，當場興奮大聲歡呼，還把老闆整個人抱了起來。

只不過老闆也是很愛開玩笑，當看見員工迫不及待準備要進入店內時，一度宣稱這只是惡作劇，眾人一臉失望。

不過法利斯阿茲里對於犒賞員工是相當認真的，整群人後來真的進入店內大買，挑選背包、皮帶、皮夾、鞋子等，就連法利斯阿茲里的父母和妹妹也來到店裡挑選。

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事後，法利斯阿茲里向員工們表示，雖然這花了他近10萬令吉，但重點不在這個，最重要的是能夠彼此珍惜：「我珍惜你們，也希望你們珍惜我，珍惜不一定要用金錢來回報，你們可以在工作態度、說話語氣、彼此尊重對待這些方面來展現珍惜之情。」

這段影片隨即吸引不少網友注意，許多人稱讚法利斯阿茲里善待員工，懂得珍惜員工、照顧員工福利，把法利斯阿茲里封為好老闆的典範，希望公司老闆也能夠效仿他，讓員工們都能獲得購物獎勵，「看來我要辭職了！這樣的員工福利太誘人了！」。

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