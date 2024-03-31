食霸王餐？白衫男沙田餐廳食飯無付款　仲咁做超衰　食店發相尋人

食霸王餐？有沙田大圍食店職員於網上地區群組發相發文，指1名男子於餐廳用膳後，多次出門食煙，最終未有付款便離開，遂發布相關閉路電視（CCTV）畫面截圖尋人，呼籲「希望你快返嚟埋返張單啦」。

事件引來網民熱議，不少人批評「食霸王餐」、「走數」做法，「借煙遁呃飯食？正乞兒」。也有人估計可能是無心之失，「可能唔記得埋單食完煙返咗屋企」。



有沙田大圍食店職員於網上地區群組發相發文，指1名男子於餐廳用膳後，未有付款便離開。（Facebook群組「大埔人大埔谷」）

沙田大圍食店職員昨日（3月30日）於Facebook群組「大埔人大埔谷」發布多張閉路電視畫面截圖，指相中男子上周二（3月26日）在餐廳用膳後，2度出門口食煙，之後便「消失」未有付款，「你話出門口食煙，第1次食煙返來，第2次出去門口食煙，可能你有突發事情走咗去」。

從截圖見到，男子「平頭裝」、穿反領白色短袖上衣、深藍色長褲，戴上鏈墜，拿着煙盒離開店舖門口。另1張截圖見到，男子點了火鍋，桌上還餘下1碟牛肉及生菜。

截圖見到，男子「平頭裝」、穿反領白色短袖上衣、深藍色長褲，戴上鏈墜，拿着煙盒離開店舖門口。（Facebook群組「大埔人大埔谷」）

職員指，經過1天等待，男子仍未回頭付款，於是發相尋人，「如有沙田街坊鄰居認識此人麻煩通知佢……經過了1天的等待，你仲係未返來埋單，只能尋求廣大谷友尋人，希望你快返嚟埋返張單啦」。

事件引來網民熱議，不少人批評「食霸王餐」、「走數」做法，「惡心！」、「見此人一律不招侍，並即刻報警」、「借煙頓呃飯食？正乞兒」、「好眉好貌生沙虱！」、「吃不少嘢喔想走數？」。也有人估計可能是無心之失，「可能唔記得埋單食完煙返咗屋企」。