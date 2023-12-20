食霸王餐？一家五口吃$300無付款　咖啡店網上尋人　原因惹熱議

馬來西亞一間咖啡店最近引起網民熱論，原因是有客人疑似在店內用餐後，未有付款便離去，咖啡店負責人則在Facebook專頁尋人，希望對方主動聯絡並找數。不少網民紛紛討論事件，認為可能是客人一時無心之失，「可能大家也以為誰會付錢，最後全部人也離開了」、「誤會可大了」。



帖文中表示，12月15日有1對父母帶着3名女兒坐在5號枱，當時他們點了一堆食物及飲料，總共為180.75令吉（約300港元），後來卻在未付款情況下離開咖啡店。（Facebook專頁「好時光」圖片）

該位於依斯干達公主城（Iskandar Puteri）的咖啡店「好時光」近日在Facebook專頁尋人。他們於帖文中表示，12月15日有1對父母帶着3名女兒坐在5號枱，當時他們點了一堆食物及飲料，總共為180.75令吉（約300港元），後來卻在未付款情況下離開咖啡店。

帖文中也列出一家人所點的其中數款食物，例如咖哩雞麵、咖哩雞配印度煎餅、粿條湯、糯米雞、雲吞等，又指希望他們盡快聯絡咖啡店及付款，「我們不想公布臨時單據或閉路電視錄影，以避免非議或被認為宣傳」。

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咖啡店負責人推斷事件可能屬誤會，「吃飽後，或許爸爸和女兒以為去了廁所的媽媽會還錢，而廁所出來的媽媽也以為爸爸還錢了，大家就開開心心的離開了。留下寂寞的臨時單據在桌上」。

不少網民討論事件，認為客人可能是一時忘記付款，「我今天也是沒給錢就走出店，分兩批出店，上到車了才倒回去給錢，我以為老公給了」、「我試過2個星期後才回去給，因為真的忘了」。

（綜合）