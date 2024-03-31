港人北上逼爆｜內地網民力數港人3大劣行：好恐怖　但有1原因感恩

【北上／深圳／復活節／出入境】復活節長假期大量港人北上消費，首2天已有超過100萬人次出境，而港人北上逼爆港鐵、口岸、內地商場和街道影片亦引起內地網民關注，更有內地網民列出港人3大「劣行」，包括「在地鐵大聲說話」和「亂插隊」等，直指「好恐怖」、「沒素質」。但也有網民認為港人北上有助內地經濟，「深圳多少店被他們救活了」、「歡迎大家來內地吃喝玩樂」、「我們這邊基本不會有歧視」。



港人北上逼爆港鐵、口岸、內地商場和街道影片引起內地網民關注。（小紅書影片截圖）

一連4天復活節長假期正展開，入境處資料顯示，首天（3月29日）有70萬香港居民經各口岸出境，再創疫情後單日新高；第2天（3月30日）亦有超過45萬人次香港居民出境，即共計超過100萬人次香港居民出境；首天回港則有23萬人次香港居民，第2天有35萬人次香港居民回港。

▼3月29日 復活節首日上水站排長龍▼



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大量港人北上下，港鐵、過關口岸、內地商場和街道都人山人海「逼爆」，相關影片亦在內地「小紅書」等社交平台瘋傳，引來內地網民關注，「其實是不喜歡一下這麼多人的，出去商場吃飯都要排隊」、「作為1個土生土長的深圳人，已經不敢去行商場，人多到壓抑」、「我寧願不出去玩」。

更有內地網民列出港人3大「劣行」表達不滿，包括「特別吵」、「亂插隊」、「沒素質」，直指「恐怖」。

劣行1：特別吵



有內地網民指，「真的吵，地鐵講話都超大聲音」、「是真的，從等車時談天說地一路到他們下車的，叨叨叨叨不停的，我都好奇了，在香港地鐵上說大聲一點，一整車廂人都能齊刷刷望着你，搞得多大問題似的。反觀他們一到深圳，七嘴八舌又超大聲的」、「作為1個土生土長的深圳人，已經不敢去行商場，人多到壓抑」、「我哥也是這樣說的，看來並不是一兩個人這樣覺得，我說感覺最近地鐵說話超大聲的人怎麼變多了」。

劣行2：亂插隊



有內地網民表示，「香港人在口岸亂插隊」、「別說深圳了，珠海也是，而且開車過來的都很喜歡插隊別車動不動按喇叭」。

劣行3：沒素質



有內地網民稱，「一些沒素質教育的人亂吐口水，亂丟煙頭」、「還是內地人大器，沒有歧視他們」。

有內地網民歡迎港人北上消費：多少店被救活了



不過也有大批內地網民表示歡迎港人北上消費，感恩「深圳多少店被他们救活了」、「金光華（深圳金光華廣場）感覺也是港人救回來的」、「歡迎大家來內地吃喝玩樂」、「兩邊都有這種人，不用區分太多」。另有內地網民表示理解港人北上消費原因，「香港吃的喝的貴，所以都去深圳珠海買」。