港車北上高速公路失事翻側　港人被困車內　內地人電鑽破天窗拯救

【港車北上／車禍】一連4天復活節長假期有逾百萬人次出境，其中每天有數十萬港人經各口岸北上玩樂，有港人更選擇駕車北上。今日（3月31日）網上流出1條車禍影片，指1輛掛着香港車牌的七人車，下午在廣佛江珠高速發生車禍翻側，橫亘路中。現場多輛汽車停下，多名路經現場的內地人及港人主動下車協助拯救，有人以電鑽擊破七人車天窗，協助被困人士走出，影片見到有人取來小型急救包，亦有人協助報警。



掛香港車牌的七人車在廣佛江珠高速發生車禍翻側，有人用電鑽破開天窗協助救人。（網上短片截圖）

據悉車禍現場是廣佛江珠高速公路，事發時間今日（3月31日）下午2時許。網上流傳影片長約77秒，另有現場照片流出，見到1輛掛着香港車輛的七人車於高速公路翻側，車內多人被困。影片見到有人手持電鑽擊破七人車天窗，其後1名男子從車內爬出，而車頭最少另有1名女子被困，因車廂空間狹窄未能即時救出。

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現場有多名內地人及途經港人協助救援，有女子以廣東話稱，「打電話未？搵人報警先啦！唔好理啦……我唔知道點打法，因為我係香港嚟㗎，我都唔識打……如果你哋國內人可唔可以幫手」。該女子表示自己只是經過現場，有男子則高呼：「幫佢打電話報警！」

現場有多人下車幫忙，有人更拿來紅色小型急救包，以便隨時為傷者包紮施救，多人在車旁希望盡快救出被困者，發揮守望相助精神。

多人在車旁希望盡快救出被困者，發揮守望相助精神。（網上短片截圖）

今年3月10日，1輛「絕版跑車」本田S2000沿廣台高速公路往深圳方向行駛，途中發生交通意外。從Facebook群組「港車北上分享群」流傳的相片及影片見到，意外後該部「絕版跑車」停在路中心，車身受損嚴重變形，零件四散。旁邊有不少車輛駛過。

意外後「絕版跑車」停在路中心，車身受損嚴重變形，零件四散。（Facebook群組「港車北上分享群」）

保險業界指1保險必須買



近日港車北上屢發生車禍，事件引起網民關注保險問題，有專營「港車北上保險」的「陽光保險」facebook曾在留言表示，「人命車主都有機率上身了……暫時未有相關案例」。

就港車北上發生車禍，本港國際專業保險諮詢協會會長羅少雄曾向《香港01》表示，由於車禍事發地點為內地，必須向在國內有註冊的保險公司購買機動車交通事故責任強制保險（俗稱：交強險），當中人命傷亡一項是必須購買，最少保額20萬人民幣。此外，亦有涉及財物損毀、第三者責任保險及商業險等，但此等並非強制性購買；如全部購買，1年保費約5,000人民幣（約5,450港元），一切視乎購買項目及額度而定。

羅少雄提醒，「港車北上」如遇意外，應保持冷靜，立即通報內地公安，並致電保險公司，聯絡對方派員估價，安排拖車送往檢修。

港人北上緊急求助電話：

香港入境處「協助在外香港居民小組」24小時求助熱線：1868

內地報警電話：110

醫療救護電話：120（救護車出診需要支付相應費用，包括車費及搶救治療費）

交通事故報警電話：122

全國高速公路報警救援電話：12122