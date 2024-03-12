港車北上出事！「絕版跑車」內地撞車全毀　有無得賠？保險業咁講

港車北上一定要小心！廣東省廣台高速公路周日（3月10日）發生交通意外，「主角」是1輛本港著名「絕版跑車」本田S2000，事故後嚴重變形，車身損毀零件四散。該部本田S2000「絕版跑車」價值數十萬元，事發前送到內地車房維修，更有車房人員拍片介紹該車，並測試車輛性能，形容「港車北上真的興奮」、「國內無幾多人見到過啊」，又明言會「試車」，暫未知事發當日是否車主本人駕駛。

今次是2日內第二宗「港車北上事故」，1輛相信是「港車北上」的寶馬私家車，上周六（3月9日）下午在珠海失事直剷入1間粥舖，物品翻倒四散，幸當時無途人路經。

接連事故引起網民關注保險賠償問題，有專營「港車北上保險」的保險業界指「人命車主都有機率上身了……暫時未有相關案例」；也有本港保險業人員指，由於地點為內地，必須向在國內有註冊的保險公司購買機動車交通事故責任強制保險（俗稱：交強險），當中人命傷亡1項是必須購買，最少保額20萬人民幣（約22萬港元）。



廣東省廣台高速公路周日（3月10日）發生交通意外，「主角」是1輛本港著名「絕版跑車」本田S2000，事故後嚴重變形，車身損毀零件四散。（Facebook群組「港車北上分享群」）

事發周日（3月10日）下午近1時，該部「絕版跑車」本田S2000沿廣台高速公路往深圳方向行駛，途中發生交通意外。從Facebook群組「港車北上分享群」流傳的相片及影片見到，意外後該部「絕版跑車」停在路中心，車身受損嚴重變形，零件四散。旁邊有不少車輛駛過。

本田（Honda）於1999年，為慶祝車廠成立50周年推出S2000雙座位開篷跑車，2009年底該款跑車宣佈停產，10年間僅生產不到12萬部，屬經典車款。據了解，此款車在香港僅有約50部。

意外後「絕版跑車」停在路中心，車身受損嚴重變形，零件四散。（Facebook群組「港車北上分享群」）

影片引來網民熱議，感嘆「浪費咗部車」、「架車真可憐」、「撞1架少1架」、「究竟手車有幾差先會撞到咁樣」、「唔怪之得噚日廣洲落中山塞到爆」。也有網民提醒「天雨路滑小心啲」。

事故前內地車房人員拍片炫耀 預告會「試車」



不過有網民發現，意外前該部本田S2000送往內地車房維修，更有車房人員拍片介紹該車並測試車輛性能，形容「港車北上真的興奮」、「國內無幾多人見到過啊」、「正啊」，更明言「到時整完之後呢，試試（車）畀大家睇下係咩嘢feel」，有網民懷疑出事當日是車房人員私下駕駛導致意外，但官方未有公布車禍詳情，暫時未能證實出事時是誰駕駛。

有車房人員拍片介紹該車並測試車輛性能，形容「港車北上真的興奮」、「國內無幾多人見到過啊」、「正啊」，更明言「到時整完之後呢，試試（車）畀大家睇下係咩嘢feel」。（影片截圖）

今次是2日內第二宗「港車北上事故」，1輛相信是「港車北上」的寶馬私家車，上周六（3月9日）下午在珠海剷入1間粥舖，物品翻倒四散，幸無撞及途人。

保險業界指1保險必須買



接連事故引起網民關注保險問題，有專營「港車北上保險」的「陽光保險」facebook留言表示，「人命車主都有機率上身了……暫時未有相關案例」。

就港車北上發生車禍，本港國際專業保險諮詢協會會長羅少雄曾向《香港01》表示，由於車禍事發地點為內地，必須向在國內有註冊的保險公司購買機動車交通事故責任強制保險（俗稱：交強險），當中人命傷亡一項是必須購買，最少保額20萬人民幣。此外，亦有涉及財物損毀、第三者責任保險及商業險等，但此等並非強制性購買；如全部購買，1年保費約5,000人民幣（約5,450港元），一切視乎購買項目及額度而定。

羅少雄提醒，「港車北上」如遇意外，應保持冷靜，立即通報內地公安，並致電保險公司，聯絡對方派員估價，安排拖車送往檢修。