有片｜疑「港車北上」寶馬珠海失事　高速直剷粥舖插入店內

「港車北上」政策受不少港人追捧，截至昨日（9日）經港珠澳大橋邊檢站查驗出入境的港車北上數量，已突破50萬輛次；惟港車在內地遇險的善後工作亦令人關注。網上瘋傳一段車禍影片，可見一輛寶馬私家車昨午在珠海剷入一間粥舖。由於肇事車輛掛上香港車牌，懷疑為「港車北上」車輛，引起網民熱議。保險業界指，由於地點為內地，故必須向在國內有註冊的保險公司購買「交強保」，出事後立即通報公安，並聯絡保險公司跟進。



肇事寶馬轉入閘口後，高速直插粥舖，店舖物品翻倒四散。（網上影片截圖）

車禍現場為珠海九洲大道西蘭埔花園地下一間粥舖。據網上流出的「天眼」片段顯示，事發於昨午3時27分。肇事寶馬轉入停車場車閘口後，突高速直插粥舖，物品翻倒四散，幸無途人路經，否則後果堪虞。事後圖片則可見，該舖落地大玻璃粉碎，寶馬半截車身插入店內，車頭撞及檯凳及牆身。

由於肇事車輛掛上香港車牌，片段在多個港車北上群組及交通意外群組瘋傳，引起大批網民熱議，「港車北上吖嘛，唔好以為返大陸揸車咁易！」、「香港人揸車質素係咁上下」、「放心，咁撞平過香港」、「唔識揸車練好啲先，分清楚邊個是油門，邊個是迫力！」亦有人替司機擔憂，「真係擔心份保險唔知夠唔夠賠。」

+ 3

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄稱，由於地點為內地，故必須向在國內有註冊的保險公司購買機動車交通事故責任強制保險（俗稱：交強險），當中人命傷亡一項是必須購買，最少保額20萬人民幣。

此外，亦有涉及財物損毀、第三者責任保險及商業險等，但此等並非強制性購買；如全部購買，一年保費約5,000人民幣左右，一切視乎購買項目及額度而定。羅少雄提醒，「港車北上」如遇意外，應保持冷靜，立即通報內地公安，並致電保險公司，聯絡對方派員估價，安排拖車送往檢修。