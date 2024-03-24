貌美女借男友人手機打機　驚見自己裸照遭性侵影片　淫狼判決出爐

台灣發生離譜性侵案。1名年輕女生在男性友人家中暫住，有次借用對方手機玩網路麻雀遊戲，意外發現自己遭到性侵的影片和裸照，明顯是淫狼室友趁她前一晚太過熟睡時犯案。女生將證據轉發至自己手機後作出提告，男友人辯稱當時是在雙方同意下性交，承認自己未經許可偷拍數張相片，但絕對沒有拍到下體等私密位置，甚至聲稱受害人舉證的性愛片並非他操刀拍攝。法官沒有接納被告的證詞，根據影片及照片判定受害人是任由拍攝者擺布，沒有任何言語及肢體動作，所以相信陳男覬覦受害人美貌而犯案，裁定乘機性交和竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪成，分別判處入獄4年和6個月，被告不服上訴，但遭最高法院駁回。



受害人借住男友人家，當借用對方的手機打麻雀遊戲，意外發現自己遭到性侵的影片和裸照，明顯是淫狼室友趁她前一晚太過熟睡時犯案。（示意圖／Getty Images）

根據判決書，女受害人和姓陳的男被告約4年前在酒店認識，只是朋友關係，由於女受害人於2020年8月無家可歸，所以陳男邀請她到其新北市三重區的住所暫住，雙方成為室友，相處互動保持正常。

同年8月26日，陳男趁受害人不為意，先用手機偷拍對方躺在床上玩手機的照片，其後見到她睡到不醒人事，開始拍下一系列不雅照片，拍攝完後受害人仍然沒有甦醒過來，陳男繼而伸出狼爪性侵得逞。

性侵女受害人的陳男事後被捕。（示意圖／Getty Images）

受害人對事件毫不知情，翌日凌晨向陳男借手機玩網路麻雀遊戲，意外發現涉事影片和照片，才驚覺自己淪為性愛影片女主角，甚至被拍下多張全裸照片，大怒下立即用螢幕截圖功能，截下對方手機相簿的頁面，透過陳男的微信帳戶，將螢幕截圖和性愛影片回傳至自己的微信戶口，然後刪除陳男手機內不雅圖像。完成蒐證後，受害人當場質問陳男，繼而手持證據報案提告。

案件提堂後，陳男否認犯案，辯稱受害人剛剛借住時，2人曾經同意發生關係，但並非對方指控的時間，同時承認曾偷拍數張照片，但沒有偷拍下體等私密位置，甚至反稱受害人提供的性愛影片根本並非由他拍攝。辯方律師更強調，根據案中性愛影片，無法證實片中男主角就是陳男，所以不足以證明他有犯罪。

最高法院裁定原審判決沒有犯錯，被告上訴失敗繼續服刑。（示意圖/Getty Images）

但法官認為，受害人年紀尚輕，應該不會冒住做偽證風險來提告，雖然影片內容雖然沒有拍攝到男方容貌，但涉案照片和影片確實是受害人從陳男手機轉發出來，估計陳男就是拍攝者，當2人發生性行為時，受害人木無表情，任由拍攝者擺布，沒有任何言語及肢體動作，所以相信陳男覬覦受害人美貌而犯案，一審和二審均裁定乘機性交罪成，判處4年監禁，竊錄他人非公開活動及身體隱私部位同樣罪成，判處入獄6個月，但可易科罰金18萬新台幣（約4.6萬港元）。

被告其後不服，於是提出上訴，但最高法院裁定原審判決沒有犯錯，因而駁回其上訴，全案定讞。

（綜合）