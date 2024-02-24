獸兄4個月內3次性侵12歲妹　母僅溫提「她是你妹妹」　後續更驚人

新加坡早年發生獸兄性侵親妹案件，1名案發時20歲的男子在4個月內3次性侵12歲胞妹，母親親眼見擊案發過程卻沒有阻止，只是提醒長子「她是你的妹妹」。其後女兒懷孕，母親都沒有細問，以為兒子是經手人，便試圖安排女兒接受墮胎手術，而且嘗試為她退學去掩飾懷孕真相。案件在校方連番追問下被揭發，其後證實胎兒經手人其實是女童在網上認識的另1名18歲青年，該名青年與女童的胞兄均被捕。



案中女童胞兄及胎兒經手青年早前分別被判入獄11年半和8年，以及鞭打7下和6下，案中母親日前承認知情不報，被判刑4年半。



受害人5歲起已遭胞兄非禮，12歲時在4個月內3次遭到胞兄性侵。（示意圖/Getty Images）

案中母親現年45歲，13歲時飲醉酒被男友的友人性侵，她年僅14歲便懷孕，15歲就結婚，總共誕下3男1女，但到2013年因丈夫出軌而離婚。

案情追溯至2010年，涉案華裔獸兄當時13歲，觀看色情動畫片後有樣學樣，開始非禮當時5歲的胞妹，案中母親當時見到兒子全裸抱住女兒，女兒坐在廚房的洗衣機上，下半身一絲不掛，內褲更有精液，因而質問兒子是否曾經非禮妹妹，聽到兒子否認後，母親僅僅提醒他不能對親妹「做出這樣的事」。

對於兒子的獸行，母親繼續「隻眼開、隻眼閉」，不但沒有採取措施保護親生女兒，而且沒有確保兒子不再重犯，甚至沒有向當局舉報。至2017年6月初，母親竟允許20歲兒子和12歲女兒同床，某天母親被吵醒，於是掀開子女被子，直擊兒子正在性侵女兒，卻只是提醒兒子「她是你的妹妹」。

案中母親確認女兒懷孕，還以為兒子是經手人，豈料真正經手人是受害人在網上認識的1名18歲青年。（示意圖/Getty Images）

直到2017年11月，女兒月經沒來，母親確認她懷孕，還以為兒子是經手人，擔心將女兒帶到新加坡醫院墮胎，會導致兒子被捕，所以同年12月帶同女兒到馬來西亞新山墮胎，但當時女兒已經懷孕8周，醫生因而拒絕為她進行墮胎手術。母親則以女兒患病為由，為她辦理退學手續，同遭校方拒絕，甚至展開追問，母親最終供出女兒懷孕一事，案件因而被揭穿。

警方經調查後，確認獸兄短短4個月內3次性侵胞妹，但並非胎兒親生父親，真正經手人是受害人在網上認識的另1名18歲青年。

2名涉案男子的案件先後控告及提堂，為了保護受害人，法庭下令媒體不准報導任何會透露受害人身份的資料，包括被告姓名。獸兄於2020年被判入獄11年半，鞭刑是7下，胎兒經手青年刑期達到8年，鞭打6下。

獸兄和經手青年早前分別被判入獄11年半和8年，以及鞭打7下和6下。（示意圖/Getty Images）

至於涉案母親亦面對5項控罪，包括2項抵觸兒童與青少年法令，以及3項知情不報，涉嫌知道或有理由相信兒子性侵女兒，但沒有舉報和保護女兒，被告早前承認其中3項，餘下控罪則交由法官判刑時一併考慮。

辯方律師求情稱，被告成長背景值得可憐，加上患有重度抑鬱症和廣場恐懼症，她目前亦和受害人重新一起生活，希望獲得法官輕判。

案中母親日前承認知情不報，刑期達到4年半。（示意圖/Getty Images）

但控方指，被告病情並非令她做出錯誤判斷，其病情只不過在兒子被捕後愈益嚴重，不應該被視為求情因素，強調被告不但辜負女兒信任，而且一而再、再而三採取行動縱容和包庇兒子，建議法官判她入獄4年至5年。

法官認為被告沒有保護女兒，而且沒有盡到母親責任教導兒子是非對錯，導致女兒餘生承受被性侵的後果，判處4年半監禁。當地記者庭上所見，受害人和其他家屬均前往法庭旁聽，當聽到刑期後，受害人擁抱坐在身旁的男親友以平復心情，一眾親屬上前和被告道別，被告當時眼泛淚光，叮囑女兒照顧自己。

（綜合）