金鐘商場廁所疑「遍地黃金」　網民嘆辛苦清潔工：點一路行一路屙

人有三急竟然就地解決，甚至馬桶就只在幾步路之外？最近有網民在社交平台分享照片，並指有人在金鐘某商場內一洗手間，留下「遍地黃金」，根據照片顯示，當時1名清潔工正一邊手拿膠桶，一邊清理地上疑似大便。大批網民看後直呼「嘔心」，又慨嘆「辛苦清潔姨姨」、「已經喺廁所入邊，點解有廁所唔去？」、「點樣做到一路行一路屙，狗狗都唔得」。



有網民在社交平台分享照片，指有人在金鐘某商場的洗手間廁格外留下疑似糞便。（facebook圖片）

該名網民在facebook群組發文，直斥「何方妖孽」，在金鐘某商場內「放低」疑似糞便，並上傳1張照片，顯示在商場洗手間內，就在廁格外，竟出現由深啡色不明物體組成的疑似「大便路」，當時1名清潔工正彎腰清理着地面。

帖文隨即引來大批網民討論，不少人直斥在洗手間留下「大便」的人沒有公德心，又慨嘆辛苦清潔工人要幫忙清理，「真係難為姨姨，自己搞出嚟，都唔處理好先走」、「真係好衰格，辛苦姨姨」、「難為人哋要幫佢執手尾」、「啲廁所好靚吖，點解仲要周地屙啊⋯⋯」、「好高難度喎！着住底褲點做到呢個效果？」、「屎路一條」、「有啲手尾，自己執返」。

不過，也有網民推斷當事人也是逼不得已，「可憐，肚痾有時真係好易走火」、「其實呢個已經係廁所，但睇情況，明顯真係好急已經忍無可忍⋯⋯無論係咩人，都好明顯人哋都唔想！」。