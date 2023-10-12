港鐵隨地大便？長沙灣站月台巨型「黃金」照片瘋傳　港鐵咁回應…

港鐵月台有大便？本港網絡瘋傳1張照片，指港鐵長沙灣站月台地上有大便，網民看後直呼惡心、離譜，「服佢人來人往都做得出？」、「急到咁？」。也有網民笑言可能是「朱古力包」、「街頭藝術品嚟㗎」。

港鐵回覆《香港01》表示，根據紀錄，周三下午（10月11日）大約12時45分，長沙灣站職員發現荃灣綫往中環方向2號月台有污物，職員即時安排清理及消毒。港鐵指出，致力為乘客提供方便舒適出行體驗，呼籲乘客配合，共同營造清潔及舒適乘車環境。



本港網絡瘋傳1張照片，指港鐵長沙灣站月台地上有大便。（Facebook群組「Go Go Shatin」）

有網民周三（10月11日）下午1時許於Facebook群組「Go Go Shatin」以「CXS 💩💩」為題發文，指港鐵長沙灣站月台有大便。

照片見到，長沙灣站月台近扶手電梯位置、名字牌下方地上有一坨啡黑色物體，疑似大便，落在灰白色地板上格外顯眼；而對比地上格子，該啡黑色異物佔據了一邊角落凸起，可算巨型。當時附近沒有乘客，相信正值非繁忙時間。

照片見到，長沙灣站月台近扶手電梯位置、名字牌下方地上有一坨啡黑色物體，疑似大便，落在灰白色地板上格外顯眼。（Facebook群組「Go Go Shatin」）

不少網民看過照片直呼惡心、離譜，「服佢人來人往都做得出」、「急到跌咗舊屎？」、「無人理？」。也有網民笑言，「朱古力包啫」、「街頭藝術品嚟㗎」、「長沙灣攪長沙」。

港鐵回覆《香港01》表示，根據紀錄，周三下午（10月11日）大約12時45分，長沙灣站職員發現荃灣綫往中環方向2號月台有污物，職員即時安排清理及消毒。港鐵指出，致力為乘客提供方便舒適出行體驗，呼籲乘客配合，共同營造清潔及舒適乘車環境。