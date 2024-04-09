沙灘露營有鱷魚「陪睡」　遊客瞓足全晚未察覺　1點更恐怖後續是…

野生鱷魚「陪」露營客睡覺？墨西哥日前有鱷魚闖入沙灘露營地點，網傳影片拍到男露營客在帳篷內熟睡時，竟有隻鱷魚待在帳篷外陪伴整晚，他還打開帳篷拉鏈門睡覺，一直未察覺鱷魚，人鱷距離目測不到1米。外媒指他最終安全離開現場，事件則被途人拍下並上載到社交平台引起熱議，有當地網民指，因為河流改道令鱷魚棲息地被破壞，才會轉而出沒在該沙灘。



外媒報道墨西哥某沙灘發生鱷魚誤闖事件，當男遊客在沙灘營地的帳篷內熟睡時，1隻鱷魚躺在帳篷旁。（資料圖片）

綜合外媒報道，事件發生在墨西哥城的1個沙灘露營地點。據社交平台Ｘ（前稱Twitter）流傳影片，有名露營客蓋着毛毯在藍灰色的露營帳篷內熟睡，未有將帳篷拉鏈門關上，而他面前目測不足1米距離竟趴住隻鱷魚，片段中露營客未察覺身前有「不速之客」，而鱷魚則一直不動。拍片者指鱷魚在帳篷外睡了整晚。

外媒指，男遊客最後安全離開帳篷，未有受傷，近年該處海灘被開發作旅遊聖地，吸引大批遊客到訪，相信是沙灘上的食物和垃圾吸引鱷魚前往。當地政府提醒，遊客露營時必須時刻保持謹慎，確保附近有沒有野生動物，還要採取合適的預防措施，例如不要亂丟食物和垃圾，以免吸引鱷魚。

當時1名男子蓋着毛毯在藍灰色的露營帳篷內熟睡，帳篷外面卻有1隻鱷魚背對着男子。（途人拍攝影片截圖）

有墨西哥網民表示，因為當地河流改道令鱷魚原有棲息地被破壞，故才會在該個海灘出沒。片段亦吸引多地網民關注，留言笑稱那隻鱷魚可能是遊客養的寵物，正幫手「看門口」，「沒有人敢在男子睡覺時偷走他的東西」。部份人認為拍攝者很可能是片中人的朋友，批評他只顧拍片未理會友人安全：「拍片者是等待鱷魚吃掉他的朋友嗎？」

（綜合）