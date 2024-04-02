趕客？小紅書男食九記牛腩　結賬忘帶1東西被罵「無腦」　1句更嬲

【香港旅遊】今時今日這樣的服務態度還可以嗎？有男生於小紅書發文表示，他近日到位於中環的九記牛腩用膳，但因為結賬時忘了帶1樣東西，竟被職員罵「無腦」，令他不滿直斥「九記牛腩，你就是這樣影響香港服務業的口碑的。 一生黑」。

帖文引來網民熱議，不少香港網民形容九記牛腩服務態度一向差，「香港人不會去九記！服務員由上至下態度差到不得了」、「這家服務真的一般般，很影響旅客對香港的印象」；但也有網民笑言，「這家吃的不就是被羞辱的感覺嗎？」。



有男生於小紅書發文表示，他近日到位於中環的九記牛腩用膳，但因為結賬時忘了帶1樣東西，竟被職員罵「無腦」，令他不滿。（資料圖片）

該男生於小紅書以「九記牛腩，服務真的差」為題發文，指他上月15日光顧九記牛腩，沒想到因為「埋單」結賬時忘了帶同寫菜單的小紙條，竟被前台職員責罵「無腦」，為此感到相當氣憤，「作為1個自認為有禮貌，經常打卡不少餐廳的人、買單時候也客客氣氣，沒想到今天被九記牛腩前台說無腦，還口出狂言我不歡迎你」。

樓主表示，他本身會說粵語，「那些不說粵語的，背後還不知道罵他們多少壞話」，明言「九記牛腩，你就是這樣影響香港服務業的口碑的。一生黑」。

樓主明言：「九記牛腩，你就是這樣影響香港服務業的口碑的。一生黑。」（小紅書）

帖文引來網民熱議，大批香港網民形容九記牛腩服務態度一向差，「香港人不會去九記！服務員由上至下態度差到不得了」、「食服務、食味道、食氣氛等，食乜X都唔係去九記」、「這家服務真的一般般，很影響旅客對香港的印象」、「這店一直沒有改善服務，不明白還是那麼多同胞去探店」、「其實有乜好食，好鬼普通，畀錢又受氣，成日俾啲網友吹牛吹大」。

不過也有網民笑言，「這家吃的不就是被羞辱的感覺嗎？」、「想挑戰自我的忍耐力就要去試」。