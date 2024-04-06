大埔友買滷水雞髀想斬件　竟要收$2嬲爆拒買　街坊：斬兩嘢都收錢

大時大節，不少人或會到燒味舖買餸「加料」，最近1名網民在社交平台發文，表示早前到大埔墟一店家買了4隻滷水雞髀，本想店員幫忙將雞腿斬件，但對方要求多收2元，樓主一怒之下拒買並離開。事後樓主非常氣憤，發帖直斥「香港真係愈搞愈衰，唔怪之啲人去晒外地消費」。



1名網民在社交平台發文，表示早前到大埔墟某燒臘店買了4隻滷水雞髀，本想店員幫忙將雞腿斬件，但對方要求多收2元。（示意圖 / 資料圖片）

樓主在facebook群組「大埔人大埔谷」發文，稱早前到大埔墟某燒臘店購買3隻滷水雞髀，本打算叫店員幫忙斬件，「佢話要加2蚊，結果條氣唔順冇買」。樓主認為店家多收2元的要求無理，並在文中狠批「香港真係愈搞愈衰，唔怪之啲人去晒外地消費」。樓主後來又留言補充，指問題在於額外收費是否合理，而非價格高低，「平貴唔係問題，本身消費已包了人工費，斬係本份，唔通買20蚊3份嘅菜咁平，膠袋都可以唔畀？」。

樓主認為店家多收2元的要求無理，並直接拒買離開，在帖文狠斥「香港真係愈搞愈衰，唔怪之啲人去晒外地消費」。（示意圖 / 資料圖片）

不少網民紛紛留言討論，有人力撐樓主，並認為店方濫收費，「聽聞而家買魚都係，遲下買新鮮雞要自己拔毛」、「以前燒味隨手斬兩刀根本唔洗收錢，現在根本巧立名目收錢」、「斬兩嘢都收錢，叫佢返屋企瞓啦懶到咁」、「咁又過分咗啲，斬兩刀有幾難？」、「唔係錢問題，係明屈你」、「支持唔買走人，呢個唔係錢的問題，也唔係顧客至上的問題，呢個係咪有心做生意的問題及對家要求係咪過份的問題。斬4隻髀，如當時忙，可叫客等等；如不忙，何樂而不為」。

不過，也有網民認為店家的要求多收的金額並非過份，又指「雞髀通常一隻食，好少人要求斬開」、「大家樂大快活下午茶雞髀餐都係一隻㗎，你試吓叫人斬開佢睇下佢睬唔睬你？」、「你屋企夠有菜刀，你唔拎返屋企斬？」、「如果買條叉燒話免切是咪要平兩蚊？！」。