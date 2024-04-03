台灣花蓮地震｜遊台港人爆地震一刻眾人驚慌逃竄：喺街搖到企唔穩

【台灣地震】台灣花蓮今早（4月3日）發生7.2級地震，多處房屋傾斜塌陷。不少遊台港人在網上分享感受，表示能感受到明顯震動，「行出條街，真係會搖到企唔穩」、「通街香港人應該嚇到X街」。有身處花蓮民宿的港人表示「好X恐怖」，指地震發生之時，「成間民宿嘅人都即刻執包伏走人」，惟有人憂慮稱「走都唔知可以走去邊」。

另外，因應內地發出海嘯警報，廣州鐵路部份線路臨時封鎖，致使有列車出現延誤，有趁清明節北上回鄉祭祖的港人亦表示行程受影響。



台灣花蓮附近4月3日早上發生強烈地震，花蓮市內有建築物傾斜。（X/ahoy_cubism）

由於不少港人於復活節及清明節多請幾年年假，自製長假期外遊，而台灣是港人旅行熱門地點之一，故是此台灣地震引起港人高度關注。有網民就在連登討論區以「有冇人喺台灣feel（感受）到地震？」為題發帖，引發網民討論。不少遊台港人回應帖文，紛紛表示感受到震動，及高呼「好恐怖」、「嚇X死」，有人就感慨指「復活節去個旅行都撞正地震」。

有遊台港人展示收到的「地震速報」緊急警告手機截圖。（連登討論區）

有遊台網民展示收到的「地震速報」緊急警告手機截圖，上面簡明寫上地震警告，並建議民眾「就近避難『趴下、掩護、穩住』」。有網民指收到警示時正在早餐店用餐，「早餐店入面隔一陣餘震就響，（警示）一響全店香港人跑出室外」，亦有身處花蓮民宿的港人表示「好X恐怖」，「啱啱最勁嗰次仲瞓緊覺，即刻醒晒，成間民宿嘅人都即刻執包伏走人」，惟有人憂慮稱「走都唔知可以走去邊」。

台中及台北都有港人感受到明顯震動，有人形容感覺似是雙腳離地坐在轉椅之上，「有人好快前後郁你個感覺差唔多」。亦有人表示對頻發的餘震感到擔憂，「我呢到震到停電，打緊呢句嗰陣又震緊」，「仲會震幾多次，真心驚」、「我都係舊樓，牆又多咗幾條裂痕」。另外，有港人表示原訂未來數天前往墾丁或小琉球等沿海地區遊玩，不過很多網民都勸其取消行程為上着。

此外，受到花蓮地震，內地指沿海地區或受影響，故發出海嘯警報。而廣州鐵路為保障安全，部份線路臨時封鎖，致使列車出現延誤。有趁清明北上回鄉拜祭的港人表示行程受影響，指列車因地震一事晚點，不過「全部乘客都好平靜，無嘈」，惟因站務表示「晚點未知狀態」，未能說明何時才能開車，故他決定退票改坐巴士。

（連登討論區、香港討論區）